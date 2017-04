Ko se pri tiru ne ve, ali bo enotirna ali dvotirna proga, eden ali dvojni tunel, profil tunela ter vrste tovora, ki se bo prevažal, da o tehnologiji gradnje sploh ne govorim, in to tik pred gradnjo, se vprašam, ali so v Polju in Vojniku preverili, ali jim ni kdo pobegnil v vladne loge.

Enako velja za 3. razvojno os, kjer je glavni argument za popolnoma zgrešeno traso, da se že mudi, čeprav bo gradnja po škodljivi trasi Velenje–Šentrupert dve do tri leti daljša in seveda dražja.

Ne poznam gospodarstvenika, ki bi gradil hišo, ne da bi vedel, koliko nadstropij bo imela, ravno ali poševno streho, kako bo z inštalacijami itd. Prav tako ne bo podrl tovarne, da bi zgradil tam hišo, ter še nekaj sosednih hiš, kot je v primeru 3. razvojne osi.

Imamo veliko srečo, da imamo že veliko izvrstnih tehnično izobraženih gospodarstvenikov, ki rešujejo državo in gospodarstvo pred popolnim kolapsom, trapaste načrtovalce pa spravimo čim prej v ustrezne ustanove.

Matjaž Cerovac, Šmartno ob Paki