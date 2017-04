Referendumska odločitev za uvedbo predsedniškega sistema v Turčiji je dejansko zgodovinska odločitev. Poslovila se je prva turška republika, predsedniku Erdoganu pa se izpolnjuje sen, da se v zgodovino države zapisuje kot ustanovitelj nove, druge turške republike. Še nikoli toliko moči v Turčiji ni bilo v rokah enega moža. Ustanovitelj moderne Turčije Mustafa Kemal Atatürk si je dvajset let po začetku transformacije vladavine sultanov v evropsko primerljiv politični sistem prizadeval za večstrankarstvo, ki je le počasi vzniknilo. Petnajst let po prvi Erdoganovi volilni zmagi se ta sistem tudi sedaj ohranja pri življenju, vendar dobiva preobleko neotomanskega stila vladanja.

Absolutna moč enega moža naj bi državo v regionalnih, globalnih in nacionalnih izzivih popeljala naprej. Podobno kot v času sultanov, ki so omogočali socialno mobilnost posameznih slojev po družbeni lestvici navzgor, tudi Erdogan predsedniški sistem vsaj delno razume kot priložnost izboljšati družbeni in socialni položaj konservativnemu delu družbe, ki je bil v času sekularne ureditve države porinjen na obrobje. Referendumska zmaga Erdogana tako predstavlja precej več kot zgolj uvedbo novega političnega sistema vladanja. Po zmagah na parlamentarnih volitvah in slavju na predsedniških volitvah si je s tesnim rezultatom zagotovil ljudsko odobritev za krepko preoblikovanje države. Kako hitro se je bo lotil v močno razdeljeni družbi, kjer je referendumski rezultat zgolj še podkrepil sekularno-konservativni limes, je glede ne nepredvidljivost in samovoljnost predsednika povsem odprto. Zaradi dvomov opozicije o izidu referenduma in tesnega rezultata Turčijo namreč čaka novo obdobje političnih napetosti.

Čeprav je Erdogan premik v predsedniški sistem načrtoval že štiri leta, na zadnjih dvojih volitvah njegovi stranki AKP ni uspelo pridobiti dveh tretjin poslanskih sedežev za elegantno spremembo političnega sistema kar prek parlamentarnih klopi. Šele lanski poskus državnega udara mu je kot božje darilo prinesel možnost dokončati čistke v državnem aparatu, utišati glasove nasprotovanja v medijih, civilni družbi in delu opozicije ter v času izrednih razmer speljati referendum, ki naj bi enkrat za vselej odpravil možnost državnih udarov.

V tokratni nedemokratični volilni kampanji, kjer so bili nasprotniki ustavnih sprememb označeni kot teroristi, je glavnina medijskega prostora pripadala zagovornikom ustavnih sprememb. Erdogan je kampanjo vodil z iskanjem zunanjega sovražnika, ki ga je našel tudi v Evropski uniji. Članstvu v integraciji se je dokončno odpovedal z nekaj predvolilnimi nastopi. Dodatno bo svojo odločitev sedaj očitno podkrepil s ponovno uvedbo smrtne kazni v Turčiji, s čimer bo zavrtel čas v preteklost, dodatno utrdil svojo oblast in prekinil pristopna pogajanja z EU. Turška perspektiva članstva je v zadnjih letih tako in tako splahnela. Ko je začel Erdogan demontažo pravne države, se je skorajda v celoti ustavila večmilijonska evropska predpristopna pomoč Turčiji za spodbujanje vladavine prava. Evropska unija se je s smrtjo demokracije ob Bosporju sedaj znašla v še bolj podrejenem položaju do Turčije.