Razpisna komisija je za novega najemnika gostišča na priljubljeni kamniški izletniški točki Stari grad nad Kamnikom izbrala Borisa Goloba iz Radomelj oziroma ponudbo BVG storitve in prodaja. Za najem bo ponudnik, ki naj bi vrata gostišča znova odprl še pred koncem meseca, odštel 500 evrov na mesec (izhodiščna najemnina je znašala 400 evrov), zavezal pa se je tudi, da bo vsak mesec izvedel še vsaj 42 ur dodatnega programa.

Izletniki bodo vedno toplo sprejeti

»Naš cilj je, da iz te prelepe lokacije, v kateri vidim neizmeren potencial, naredimo obiskano izletniško točko. Zato sem tudi oddal ponudbo,« je povedal Golob, ki se je projekta lotil skupaj s poslovnim partnerjem Alešem Rodetom. V gostinstvu ima petnajst let izkušenj in kot pravi, tudi veliko znanja. Zato verjame, da mu bo uspelo gostišče kmalu oživiti. »Zagotavljam, da bo prijaznost vedno na prvem mestu in da bodo izletniki zmeraj toplo sprejeti,« je še poudaril in dodal, da verjame tudi v dobro sodelovanje z zavodom in občino, kar bo osnova za nadaljnjo širitev ponudbe.

Za najem gostišča, ki doslej pretirane sreče z najemniki ni imelo, so se tokrat potegovali štirje ponudniki, razpisne pogoje pa sta v celoti izpolnjevala le dva. Kot so povedali na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki upravlja gostinski objekt, bodo z najemnikom podpisali najemno pogodbo za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let.

»Obe popolni ponudbi sta bili zelo zanimivi, zato komisija ni imela lahkega dela. Posebno pozornost smo zato namenili dopolnilnemu programu. Kakovost prejetih ponudb samo potrjuje naše mnenje, da gre za zelo dobro lokacijo s prečudovitim razgledom, ki ponuja veliko različnih možnosti. Zadovoljna sem tudi, da je obnova gostišča potekala skladno s terminskim načrtom in da so dela že končana. Tako lahko na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik Staremu gradu znova vrnemo ugled, ki si ga zasluži,« je poudarila direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin, ki je bila tudi predsednica komisije.