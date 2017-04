Lounge klub Pržan v Ljubljani je bil danes prizorišče krutega umora. V lokalu ob Cesti Andreja Bitenca so ob približno pol petih popoldne odjeknili streli, ena oseba pa je obležala v krvi. »Šel sem po avto, ko so bili tam že policisti in reševalci. Videl sem, kako so šefico odnesli na nosilih, bližje pa nisem mogel,« nam je pripovedoval redni gost lokala.

Ustrelil podnajemnico lokala

Kaj natanko se je dogajalo v lokalu pri obračališču avtobusov ljubljanskega potniškega prometa številka 7, nam na policiji še niso mogli pojasniti. »Okoli 16.30 je bila policijska uprava Ljubljana obveščena o dogodku v gostinskem lokalu na območju Šiške. Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je ena oseba na kraju umrla nasilne smrti. Trenutno potekata ogled kraja‎ in zbiranje obvestil,« nam je pojasnila Maja Ciperle Adlešič z ljubljanske policijske uprave. Policisti so takoj zavarovali kraj tragedije in okrog lokala potegnili policijski trak, kmalu pa so zaprli tudi dovozno cesto, ki z glavne ceste vodi proti lokalu. V bližino lokala tako niso mogli niti tisti, ki so prišli po tam parkirane avtomobile.

Od tistih, ki so bili na kraju tragedije in so redno zahajali v lokal, pa smo izvedeli, da naj bili streli usodni za najemnico lokala Petro K., ki naj bi lokal vodila približno dve leti. »Najprej racija, zdaj pa še to,« je nasilje komentiral eden izmed rednih gostov, ki je bil pred časom tudi priča policijski raciji v lokalu. Takrat so menda iskali uporabnike prepovedanih drog.