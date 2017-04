Rutinski policijski postopek se je popoldne v Tržiču končal s streljanjem. Natančneje z enim strelom, ki na srečo ni poškodoval nikogar. Da se je lahko ubranil, naj bi policist ustrelil opozorilni strel v zrak.

»Tržiška policista sta v rutinskem policijskem postopku obravnavala osebo, ‎ki se jima je aktivno uprla in ju napadla, potem pa je s kraja pobegnila in se v kratkem času s še eno osebo vrnila na kraj in ponovno napadla,« nam je pestro dogajanje v Tržiču opisal Bojan Kos s kranjske policijske uprave: »Da bi zavaroval svoje življenje, je policist iz službene pištole izstrelil strel, ki ni nikogar poškodoval. Oba napadalca so policisti že prijeli. Dva policista sta po prvih podatkih lažje poškodovana. Okoliščine dogodka na kraju preverjajo strokovne službe policije, zaradi uporabe službenega orožja pa bo na policijski upravi imenovana tudi komisija,« nam je še pojasnil Kos.

Solzivec in pištola Po naših neuradnih informacijah naj bi do nasilnega incidenta prišlo na Trgu svobode, oba napadalca pa naj bi bila stara znanca policije. Prav tako naj bi vsaj en policist pred strelom uporabil tudi solzivec, vendar to napadalcev menda ni ustavilo. Prav tako naj bi bil eden izmed policistov konkretneje poškodovan po glavi – od udarcev. »Že pri bazenu sem videl kup policistov in sem takoj vedel, da se nekaj dogaja. Ampak začelo se je že pri nas (na Trgu svobode, op. p.), tam nekje pri cerkvi,« nam je popoldne povedal domačin, ki se je v času policijske akcije sicer ravno odpravljal k sorodnikom na Jesenice. Drugi stanovalci Trga svobode in lastnika tamkajšnjih dveh lokalov na sicer miren praznični ponedeljek niso veliko videli oziroma niso želeli govoriti z nami. Kot smo izvedeli, pa naj bi policista napadalca obravnavala na javnem kraju. Na policiji dodatnih pojasnil – predvsem v zvezi s tem, ali sta bila napadalca morda s čim oborožena ali goloroka – do zaključka naše redakcije še niso dajali.