Dalila Jakupović prvi lopar Slovenije

Z uspehom kariere, uvrstitvijo v drugi krog WTA turnirja z nagradnim skladom 250.000 dolarjev v Bogoti, je Jeseničanka Dalila Jakupović prišla do najvišje uvrstitve v karieri. S 134. mestom je hkrati postala prvorangirana slovenska tenisačica na lestvici WTA.

To pomeni, da bo 26-letna Jakupovićeva prva izbira kapetana reprezentance Andreja Kraševca na tekmovanju za pokal Fed v Litvi, ki je na sporedu ta teden. Poleg nje so v ekipi še Tamara Zidanšek (142.), mlada Kaja Juvan (598.) in izkušena Andreja Klepač, 27. igralka na svetu med dvojicami in sedma letos v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez.