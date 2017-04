Nogometaši so se zatekli v slačilnico, odgovorni pa so prestavili začetek tekme. Za nogometaše Lyona so bili to že drugi izgredi, saj so ob njihovi tekmi za evropsko ligo prejšnji četrtek na igrišče vdrli navijači Bešiktaša, zaradi česar je bil takrat začetek obračuna v Istanbulu preložen za 45 minut.

V Švici je prišlo do napada na avtobus Nogometaše švicarskega Servetta pa so na avtocestnem postajališču blizu Züricha napadli navijači tekmeca Siona, pri čemer je bilo nekaj igralcev celo lažje poškodovanih. Šlo je za naključno srečanje nogometašev in navijačev, saj so se oboji vračali s tekme.