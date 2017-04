Tale telefon je prava delovna mašina. Ima kar 6 gigabajtov delovnega spomina (kar je v bistvu več kot ga telefoni dejansko potrebujejo), sposoben Snapdragon procesor, mesto za razširitev pomnilnika oziroma reži za dve sim kartici. Z omenjenim bo verjetno prepričal zahtevnejše uporabnike in ljudi, ki bi radi v eni napravi združili dve telefonski številki.

Ima odličen in velik 5.7 palčen zaslon kar ponovno nagovarja zahtevnejše uporabnike oziroma meri tudi na ljubitelje mobilnih iger.

ZenPone 3 Deluxe naj bi bil tudi prvi telefon, ki ima enotno ohišje v celoti narejeno iz aluminija. Vendar to niti ni tako opazno. Ima sicer pohvalen dizajn, vendar gre za še en telefon, ki stavi na klasično obliko, kakršno srečamo skoraj pri vseh konkurentih. Bodite pa pozorni kateri model dejansko gledate - obstajajo namreč zelo podobne različice: Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 3 Max, Zenfone 3 Laser in ogromen Zenfone 3 Ultra s 6.8 palčnim zaslonom.

Kamera

Pri Asusu so precejšnjo pozornost namenili kameri. Ta zajema v ločljivosti 23 MP, vgrajen ima tudi poseben sistem samodejnega ostrenja, ki naj bi zagotavljal ostro sliko v 0.03 sekunde.

Pri dejanski rabi se sicer te impresivne številke ne obnesejo tako dobro kot na papirju. Da ne bo pomote, kamera dela vsekakor dobro, vendar se vseeno ne more primerjati z vodilnima Samsung Galaxy S7 Edge in iPhone 7.

Ima pa telefon eno večjo slabost - sploh če ste nerodni. Leča kamere namreč nekoliko gleda iz ohišja. To pomeni, da je precej izpostavljena poškodbam, predvsem če vam telefon pade na zadnjo stran. To se je namreč zgodilo nam in povzročilo prav nemarno prasko. Vendar to res ni razlog, da si ga ne bi omislili. Le na zaščitno prevleko pomislite prej.