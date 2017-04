Veliki dvoboj je zelo dobro otvoril Milan in si pripravil nekaj dobrih priložnosti, med drugim je španskega vezista Gerarda Deulofeua že po dobri minuti ustavil Samir Handanović. Le dobrih deset minut kasneje je v kot izbil še poizkus Susa. Zatem je Deulofeu stresel okvir vrat, okroglih dvajset minut kasneje pa v naslednji nevarni napadalni akciji prodrl v kazenski prostor Interja, pri čemer mu je z izjemnim posredovanjem izpod nog žogo izbil slovenski vratar.

V 36. minuti je le dve minuti kasneje sledila kazen: Roberto Gagliardini je z dolgo podajo v kazenski prostor Milana našel strelsko razpoloženega Antonia Candrevo, ta pa je z lobiranim strelom ugnal Gianluigija Donnarummo. Za Italijana je bil to šesti zadetek v sezoni, z njim pa je očitno navdahnil svojo ekipo, saj je v režiji Ivana Perišića in Maura Icardija osem minut kasneje zadela še drugič. Icardi je prvič v karieri zatresel proti Milanu.

Interju je poln izkupiček odnesel gol branilca Zapate

Milanski ekipi sta v prvenstvu trenutno na šestem in sedmem mestu. Drugi polčas je v skladu z zadnjimi desetimi minutami prvega dela nadaljeval Inter in vse do 83. minute ni kazalo, da bi lahko videli kakršenkoli preobrat. A nato je za igralce Milana, ki so bili tokrat v belih dresih, po predložku z desne, s podplatom spretno zadel Alessio Romagnoli. Tokratni gostje so še bolj odločno krenili v napad in že je dišalo po podobnem preobratu, kot so ga na predhodnem srečanju z golom Perišića v 92. minuti spisali igralci Interja.

Tekma je bila, kot radi rečemo, v zadnjih izdihljajih: pet minut sodniškega dodatka je že zdavnaj preteklo, do konca in hkrati do 78. zmage v medsebojnih obračunih pa je igralce Interja ločila le še izvedba kota. V kazenski prostor je prišel tudi vratar Donnarumma, žoga je švignila mimo Handanovića in se odbila do kolumbijskega branilca Zapate. Na golovi črti je sicer prišlo do izbijanja žoge, a Daniele Orsato je prigovarjanju razočaranih igralcev v črno-modri opravi lahko le odmahnil in ob tem pokazal na uro, preko katere je video tehnologija nedvomno pokazala na zadetek. Kolumbijski mož odločitve je za končnih 2:2 v dresu Milana zadel prvič po septembru 2015.

Novi kitajski lastniki Milana, ki razmišljajo o postavitvi dodatnega stadiona, so bili nad razpletom gotovo navdušeni. Nič manj to verjetno ne velja niti za kitajske gledalce, zaradi katerih je bil veliki derbi odigran tako zgodaj. Znamenito srečanje milanskih velikanov naj bi si po ocenah po svetu ogledalo več kot 850 milijonov nogometnih navdušencev. In tokrat so lahko videli veliko.