»Siamo stufi,« je starejši Tržačan zavzdihnil za volanom mercedesa, tik preden je prečkal slovensko-hrvaško mejo na mejnem prehodu Starod. Bil je naveličan. Tri urejene sivolase sopotnice so mu pritrdile v en glas. Poostren nadzor na schengenski meji jim je včeraj popoldne ukradel uro dopusta na hrvaški obali. V koloni za njimi so po večini stali rojaki Italijani. Iz Trsta imajo skozi Starod najbližjo pot do Kvarnerja. Včeraj so se peljali skozi dve skrajnosti. Na mejnem prehodu Škofije med Italijo in Slovenijo so lahko v živo opazovali podiranje meje. Na območju prehoda so rušili še zadnje ostanke estetsko neposrečenih mejnih objektov. Italijanska in slovenska zastava sta od daleč vidni plapolali v vetru. Petdeset kilometrov pozneje so naleteli na mejo, ki ni dihala iste svobode. Dušila sta jo evropska birokracija in strah pred terorizmom.

Ob poti skozi Materijo, mimo Tater in skozi Obrov so gostinci v upanju na gnečo in lačne potnike zakurili ogenj pod vrtečimi se odojki. Vrteli so se v prazno. Nobenih postankov, samo čim prej čez mejo, je dejal mladi fant v delavskih hlačah. Vračal se je iz Kopra, kjer dela. Živi na hrvaški strani v Pasjaku tik za mejo. »Vsak dan sem obsojen na to pot, obvozov ni. Zjutraj, ko se proti Sloveniji vijejo vrste kamionov, ne morem niti na cesto. Katastrofa,« se je jezil. Čas med čakanjem si je krajšal s podrsavanjem po pametnem telefonu. Tako kot večina drugih. Starejši Italijan je medtem sprehodil svoja dva psa.

Kljub vsemu sta bila hlad brkinskih gozdov in gneča na mejnem prehodu znosna. Primerna poletnemu počitniškemu vrvežu. Slovencev je bilo na meji zgolj za vzorec. Vse je dišalo tako, kot bi se po policijskem in medijskem opozarjanju na dolge kolone na mejah ustrašili in se namenili velikonočno šunko pojesti doma.

Kaj pa okolje?

Dolgo pot iz Švice mimo Milana in Benetk sta naredila zakonca Ivanković. Po uri čakanja na Starodu ju je čakalo še 500 kilometrov do domače Bosne in Hercegovine, kamor se vračata za praznike. Po metrih, enkrat bolj, drugič manj tekoče sta se pomikala proti obmejni kontroli. »Midva sva dobro, najedla sva se in greva počasi naprej. Otrok, ki bi spraševali, ali je še daleč, nimava s sabo,« je gospod zanikal nestrpnost. Ob tem je imel čas opazovati skozi okno. »Se je kdo od zelenih vprašal, koliko okolju nevarnih plinov bomo izpustili v zrak med tem čakanjem. Poglejte ob cesti, koliko smeti bomo pustili za sabo,« je skozi stransko šipo pokazal na kup zelenih pločevink ob cesti. Jasno je bilo, da so ostanek lačnih in neučakanih ljudi, ki te dni tičijo v kolonah pred mejo.

Z nasprotne strani meje sta se v črnem golfu pripeljala gospod in gospa. Ona Hrvatica, on Slovenec. Z Reke sta skozi Slovenijo potovala na italijanske Opčine. Čez mejo sta bila takoj, za vstop čakalne vrste ni bilo. Kdo bi si sploh še upal v Evropo, ko pa je tako težko priti iz nje, se poskusimo pošaliti z obmejno policistko, ki se zgolj kislo nasmehne. Sogovornika s tem nimata težav. »Seveda si upamo. Evropa je naša, imamo jo in z njo tudi schengen. Proti temu nimamo kaj. Ne bom pa rekla, da me to čakanje na meji ne moti. To ni dobro ne za naš in ne za vaš turizem,« je razložila svetlolasa gospa. S partnerjem se bosta nazaj na Hrvaško vračala še nocoj ponoči ali takoj jutri zjutraj, ko upata, da čakalne vrste ne bo.