Londonska metropolitanska policija se po prvi četrtini letošnjega leta boji, da bo to, ko gre za kriminalna dejanja in nasilje z noži in pištolami, enako slabo ali še hujše kot lansko, v katerem je prvič po več letih opazila več kriminala in nasilja s pištolami in noži. Meni, da v prestolnici vse večkrat odjeknejo streli in zapojejo noži, ker ima orožje vse več mladih; kot trdijo, zaradi samoobrambe in »statusa« v svojem okolju, na zato, ker so kriminalci. Policijska statistika kaže, da je bilo lani v Londonu 42 odstotkov več primerov nasilja s pištolami in 24 odstotkov več napadov z noži. Pištola ali nož sta bila uporabljena v 12.074 kriminalnih dejanjih. V letu 2015 sta bili ti orožji uporabljeni 9742-krat.

V Londonu odjeknilo 239 strelov Streli iz pištol nezakonito oboroženih ljudi so lani v Londonu odjeknili 239-krat. V letu prej 306-krat. Noži so ranili 4415 oseb. Leto prej 3663. V letu 2016 so v prestolnici prvič po več letih opazili 4,5-odstotno povečanje števila kriminalnih dejanj. Bilo jih je več kot tri četrt milijona: 774.737. V letu 2015 jih je bilo 740.933. Te številke ne zajemajo internetnega kriminala, ki ga je vse več. Zajemajo pa vse drugo. Zato vemo, da je naraslo tudi število uličnih ropov, kraj in seksualno motiviranih napadov. Tatovi so lani ukradli kar 26 odstotkov več avtomobilov in oropali trinajst odstotkov več ljudi kot leto prej. Medtem se še vedno zmanjšuje število vlomov v zasebne domove. Policija je najbolj zaskrbljena zaradi naraščanja nasilja s pištolami in noži, a pri tem poudarja, da se je povečalo po več letih upadanja. Še vedno ga je manj kot pred petimi leti.

London med najvarnejšimi velikimi mesti Pomočnik šefice londonske metropolitanske policije (mimogrede, prvič v zgodovini jo od ponedeljka vodi ženska, Cressida Dick) Martin Hewitt vseeno trdi, da je London eno izmed najvarnejših velikih mest na svetu. »Zelo malo drugih tako velikih mest ima tako malo resnega kriminala,« pravi Hewitt, ki poudarja, da ima policija zaradi vladnega varčevanja po letu 2008 znatno manj policistov in denarja. Najbolj od vsega ga skrbi povečanje števila s pištolami in noži oboroženih mladih ljudi. Posebej veliko je mladih z noži, zaradi katerih so se ta teden končala življenja treh mladih fantov v manj kot 24 urah. V preteklosti so bile z njimi oborožene mlade tolpe. Policija pravi, da je zdaj s tolpami povezana samo četrtina nasilja z noži. Medtem ko lani krogle niso ubile nobenega mladega človeka, so letos umorile že tri. Stari so bili 16, 18 in 19 let.