Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo po poročanju časnika Delo v sredo na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o tujcih. Gre za kontroverzni zakon, s katerim bi država zaprla meje pred begunci. Ker zakon krši ustavo in mednarodne konvencije, je odločitev varuhinje pričakovana. V njenem kabinetu napovedi niso ne zanikali ne potrdili. Dejali so, da bo vse znano v sredo.

Kaj bo z mednarodnimi konvencijami?

Kakšni bodo argumenti, s katerimi bo varuhinja ustavne sodnike opozorila na protiustavnost zakona, ni natančno znano. Pričakovati pa je mogoče, da se bo oprla na mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ki je zakon že kritično »raztrgala«, ter na množico že izraženih mnenj tujih in domačih nevladnih organizacij, agencij Združenih narodov ter Sveta Evrope.

»Zakon o tujcih je v več delih diskriminacijski, ne le do otrok, ampak tudi do odraslih migrantov,« opozarja direktorica pravno-informacijskega centra PIC Katarina Bervar Sternad, ki je varuhinji poslala obsežen sveženj pripomb k zakonu, ki so jih povzeli v nevladnih organizacijah PIC, Amnesty International in Ovca. »Pri obravnavi otrok je zakon protiustaven, saj določa, da imajo samo otroci brez spremstva možnost zaprositi za azil, tisti, ki potujejo s starši, pa ne. Otroci so otroci, njihove pravice so univerzalne. Zakon pa na splošno diskriminira vse, ki ne bi imeli možnosti, da zaprosijo za azil.«

Pravica zaprositi za azil (ne pa tudi dodelitev azila) je močno varovana človekova pravica, določena z mednarodnimi konvencijami, kot sta ženevska konvencija in evropska konvencija o človekovih pravicah. Poleg tega, da je zapisana v ustavi (kot pravica do pribežališča), ustava ščiti tudi obe konvenciji. Če bi pravice iz konvencij omejevala, bi morala Slovenija najprej odstopiti od njih, kar pa v zakonu o tujcih ni določeno. To, da bi Slovenija ostala podpisnica konvencij, a jih ne bi izvajala, je protiustavno.