Zadnja leta, letos verjetno bolj kot kadar koli prej, postaja praznovanje velike noči v Britaniji že tako podobno praznovanju božiča, da so že začeli govoriti, da je velika noč novi božič, čeprav so se Jezusu Kristusu dogajale povsem različne reči za božič (rojstvo) in za veliko noč (križanje na veliki petek, vstajenje od mrtvih na veliko nedeljo). Velika noč naj bi bila za kristjane, tudi britanske, praznik veselja in upanja. Upanja, da je Jezus Kristus z vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter vsem kristjanom prinesel upanje na vstajenje po smrti.

Komercializacija

Kakršna koli velikonočna upanja gojijo v teh brexitskih časih, ki so vse bolj polni skrbi o prihodnji »globalni« Britaniji, vsa so v znamenju razbohotene komercializacije velikonočnih praznikov, ki postajajo tako velik praznik trgovcev in vseh, ki jih oskrbujejo, kot so bili do zdaj samo božični prazniki (tudi valentinovo in noč čarovnic sta iz leta v leto večja praznika trgovcev, a v primerjavi z božičem in veliko nočjo trajata vse premalo časa). Ne pomnimo, da bi trgovci kdaj prej kot letos Otočanom ponujali velikonočna drevesa (samo iz vej, brez iglic ali listja), velikonočne venčke (za vhodna vrata) z barvitimi jajčki, ptički in drugimi okraski ter velikonočne »krekerje«. Kot bi bila velika noč pomladanska repriza božiča. Eden od britanskih kolumnistov se je zato vprašal, ali gre za praznično zabavo ali za norost.

Otočani so za veliko noč vedno imeli na mizah sveže rože, bele prtičke in sadne torte. Letos so se ob krožnikih prvič pojavili nebeško modri »krekerji«. Nekateri v obliki in barvi malo večjih oranžnih korenčkov. Prodajale so jih vse velike samopostrežne verige. Številne domove »krasijo« velikonočna drevesa brez iglic ali vej, po navadi so umetna, na njih pa so obešeni barviti zajčki in jajčka, čokoladni in vsi drugi. Poleg velikonočnih lučk, ki zelo spominjajo na božične lučke. Na instagramu in pinterestu je bilo pred prazniki na tisoče objav »eastertreejev« (velikonočnih dreves). Britancem, ki na vrtovih nimajo dovolj primernih dreves za velikonočne okraske, je vrsta trgovin pred veliko nočjo ponujala skeletna drevesa, ki vabijo k okraševanju.