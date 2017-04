Člani nadzornega sveta, ki jim predseduje Ante Todorić, sin lastnika in nekdanjega predsednika uprave Ivice Todorića, so po zatrdilih Mercatorja imeli na voljo vse potrebno gradivo. Seznanili so se s poročilom o nabavni politiki in sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci pri marketinških storitvah ter investicijah. Iz vseh poročil, še zlasti iz poročil družb Deloitte in Ernst & Young, so nadzorniki ugotovili, da pri poslovanju ni bilo nepravilnosti.

Hkrati so podprli predlog novega predsednika Mercatorjeve uprave Tomislava Čizmića, ki je na tem mestu pred dnevi nasledil Tonija Balažiča, da angažirajo eno od štirih vodečih svetovalno-revizijskih družb (PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte in Ernst & Young) ali katero drugo ugledno mednarodno svetovalno družbo. Njena naloga bo vzpostavitev dodatnega sistema poročanja med povezanimi družbami Skupine Mercator in Skupine Agrokor, ki niso del Skupine Mercator, so dejali v Mercatorju.

Bo moral Mercator odpisovati terjatve do Konzuma? Nadzorniki so upravi družbe naročili, naj nemudoma preuči vse možnosti, da se čim prej izvede poravnava medsebojnih terjatev in obveznosti med družbami skupine Mercator in družbami skupine Agrokor, ki niso del skupine Mercator. Po Agrokorjevem prevzemu Mercatorja je namreč Konzum vzel v najem Mercatorjeve prodajalne na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, iz tega naslova naj bi Mercatorju dolgoval okoli 40 milijonov evrov, smo izvedeli neuradno. Po drugi strani je dal Konzum v najem Mercatorju nekdanje prodajalne srbske trgovske veriga Idea. Na podlagi tega posla naj bi Mercator dolgoval Konzumu od 20 do 25 milijonov evrov. Res je, da je Agrokor kmalu po prevzemu Mercatorja temu odobril 20 milijonov posojila, njegovo vračilo pa je bilo dogovorjeno, ko bi slovenska družba vrnila vse kredite bankam upnicam. Toda kljub temu da so terjatve in obveznosti med Mercatorjem in Agrokorjem oziroma Konzumom približno izravnane, obstaja nevarnost, da bi moral Mercator odpisovati posojila, če bi Konzum končal v stečaju. V tem primeru pa bi Mercator realiziral visoko, dvomestno (v milijonih) izgubo. Ravno zato so po naših informacijah nadzorniki zahtevali, da se terjatve in obveznosti na ravni Skupine Agrokor, v katero sodi tudi Mercator, konsolidirajo. Nadzorni svet se je seznanil tudi s tem, da je nova uprava Mercatorja pridobila soglasje večine bank posojilodajalk, da ne bodo uveljavljale klavzule o navzkrižni kršitvi njegovih finančnih zavez do upnikov. Soglasje bo Mercatorju omogočilo, da njegove še nezapadle obveznosti kljub zapadlim obveznostim Agrokorja kot lastnika ne bodo zapadle v takojšnje plačilo, so poudarili v Mercatorju.