Pokalni poraz proti Kamničanom je na odbojkarje ACH Volleyja vplival precej slabše, kot se je sprva zdelo. Čeprav so v nadaljevanju sezone nasprotnike premagovali brez večjega napora, je že prva tekma finala državnega prvenstva v dvorani Tivoli pokazala, da rane po nepričakovani izgubi pokalne lovorike še niso čisto zaceljene. Varovanci trenerja Zorana Kedačiča so v četrtek bržkone prikazali najslabšo predstavo v sezoni.

»Dobro vemo, kakšna je formula za uspeh. Pozabiti moramo na poraz v pokalu. Dokler ne bomo, ne bomo mogli sproščeno igrati,« je prepričan Zoran Kedačič, ki obenem pravi, da je bila igra Calcita daleč od impresivne. »Ne vem, kaj je nasprotnik sploh delal? To je pravzaprav še bolj žalostno. Edina dobra stvar, ki so jo počeli, je postavljanje dvojnega bloka.« Ugotovitvam Kedačiča sicer pritrjuje tudi statistika, saj so pri Calcitu samo v drugem nizu naredili kar dvanajst lastnih napak, njihova uspešnost v napadu pa je bila zgolj 28-odstotna. »V prihodnjih tekmah ne smemo narediti toliko napak na lasten servis. Tokrat smo jih kar 17, bolj bomo morali biti disciplinirani tudi v bloku. Če nam bo to uspelo, lahko računamo še na dve zmagi,« je samozavesten bloker Calcita Sašo Štalekar.

Jeziček na tehtnici naj bi v prid ACH prevesila že vrnitev Kozamernika, ki si je v začetku tedna zvil gleženj, nato pa zbolel še za trebušno virozo. »Ne iščem izgovorov, a zadnji teden pred finalom je bil bolj kot ne improvizacija. Težave je imel tudi Maksim Buculjević, ki si je v fitnesu poškodoval hrbet, zato ni začel zadnje tekme. A zdaj moramo že začeti razmišljati, kako se v čim krajšem času izboljšati. Mislim, da se bomo do ponedeljka že sestavili,« dodaja Kedačič.