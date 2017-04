Decembra je Mestna občina Ljubljana odprla prenovljeni Šmartinski park. Park je urejen na približno 10.000 kvadratnih metrih površine in otroke vabi z novimi vrtiljaki, gugalnicami in velikim plezalnim toboganom, v središču igrišča je pot za vožnjo z rolerji, kolesarji in skiroji, ob vzpetini pa so uredili še prav posebno vodno igrišče.

Ker so bile do zdaj temperature prenizke, otroci vodnih igral še niso preizkusili, po napovedih občine pa jih bodo lahko že kmalu po velikonočnem koncu tedna. »Takrat pričakujemo tudi višje temperature,« so namreč sporočili iz občinske službe za razvojne projekte in investicije. Na občini so v preteklih dneh po igralih že tudi tesno spustili vodo in preverili, kako je napeljava prestala dolgo zimo, trajno pa bodo vodne vragolije na voljo po praznikih. Otroci bodo lahko s pomočjo črpalk pognali vodo v korita in jarke, voda pa bo v parku poganjala tudi mlinčke.

Približno 750.000 evrov vredno prenovljeno in razširjeno igrišče v Šmartinskem parku je opremljeno tudi z napisi za slepe in slabovidne, številna igrala so prilagojena za igro gibalno oviranih otrok. S tovrstnimi igrali sta opremljeni še igrišči v Severnem mestnem parku za Bežigradom in v Bloudkovem parku v Tivoliju, medtem ko na občini načrtujejo postavitev igral za gibalno ovirane otroke tudi na novem otroškem igrišču pri gradu v parku na Kodeljevem. Po zadnjih napovedih občine bi se otroci novih igral na Kodeljevem lahko veselili že jeseni. žir