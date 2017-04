Občinski poskus z enosmerno ulico Draga pri Koseškem bajerju se očitno ni obnesel. Prebivalci z Žigonove ulice, Kmečke poti in Vrščajeve ulice, kamor naj bi se preusmeril del prometa z Drage, so občino prepričali, da je bolje, če to ulico spet spremeni v dvosmerno. To naj bi se po zagotovilih občine zgodilo že v naslednjih dneh.

Ulico Draga so od Marjekove poti do Ulice bratov Bezlaj v enosmerno spremenili lani jeseni. »V tem času sta bila na Dragi in na Koseški cesti urejena pločnik in varna šolska pot, na Dragi smo uredili tudi grbine. Krajanom smo že ob uvedbi sprememb napovedali polletno testno obdobje, v katerem smo spremljali njihove odzive. Po šestmesečni začasni poskusni ureditvi enosmernega prometa na ulici Draga smo izvedli tudi štetje prometa in preverjali hitrost vozil na Dragi, Žigonovi in Koseški ulici,« pravijo na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, kjer so ugotovili, da »na ulicah okoli Drage obremenitve niso tako hude niti v jutranjih konicah«.

To pa je nasprotju z opažanji stanovalcev Žigonove ulice, Kmečke poti in Vrščajeve ulice, ki pravijo, da so se po spremembi režima na Dragi njihove ulice spremenile v tranzitne, čeprav so za toliko prometa precej manj primerne. Ne glede na različne ugotovitve se zdi, da so zaradi velike nejevolje na občini raje popustili in obljubili ponovno uvedbo dvosmernega prometa.

Medtem bodo na občini na tem območju izvedli še nekaj ukrepov za povečanje prometne varnosti. Nadvišali bodo križišče Koseške ceste in Žigonove ulice, kjer bodo postavili tudi hitrostno grbino, ter na vseh omenjenih ulicah postavili signalizacijo, ki bo dovoljevala samo lokalni promet. Draga je namreč po opažanjih občine v času prometnih konic postala alternativna pot s Podutiške cesto na Večno pot, zaradi česar so tudi poskusili z uvedbo enosmernega režima.