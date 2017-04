Trikrat hura za gasilce! Prostovoljni gasilci Stara Vrhnika so, ker jih kličejo tudi zavoljo nesreč na avtocesti in drugih cestah, vajeni vsega hudega. Njihova prostočasna dejavnost je, kot seveda tudi njihovih kolegov po vsej državi, hudo naporna. Ta teden pa je njihov poveljnik dobil klic iz centra za obveščanje in namesto običajnega obvestila o tem, kje je počilo in koliko ljudi je poškodovanih, sprejel podatek, da se je na avtocesti med Vrhniko in cestninsko postajo Log znašel labod, ki je omagal in pristal na avtocesti. Trije gasilci PGD Stara Vrhnika so se odpravili na intervencijo. Laboda so ujeli, ga prav prijazno in previdno pospravili v kletko za prevoz domačih živali in prepeljali do bližnjega bajerja. Poveljnik Tomaž Šinkovec nam je pojasnil, da labod ni bil poškodovan, je bil pa precej prestrašen. Ko je začutil, da je v mirnem in varnem okolju in da mimo njega ne brzijo več tovornjaki in avtomobili, je veselo odletel. K temu ni več kaj dodati, kajne?

Ujela ga je Pravijo, da žene podpirajo tri vogale hiše. Tale gospa iz Šmarij pri Jelšah, pa skrbi še za pregon tatičev. Pride takole 44-letni nebodigatreba do kolesarnice stanovanjskega bloka na Cankarjevi ulici. Ukrade kolo in se odpelje proti Kolodvorski. Je pa imel smolo, da se je peljal mimo domačinke, ki je kolo prepoznala. Kako ga ne bi, bil je možev! Stekla je za kolesarjem, ta je kolo odvrgel in stekel proti bližnjemu lokalu. In kaj je storila gospa? Rekli bi, da je pobrala kolo in ga vrnila svojemu možu, kajne? Nak! Kolo je začasno pustila ob cesti, stekla za tatičem, ga ujela in ga, pazi zdaj, pridržala do prihoda policistov. Ti so se Šmarčanki lepo zahvalili, tatiča pa pridržali. Popoldne so pri njem doma v Celju opravili še hišno preiskavo in našli še tri ukradena kolesa. Lastniki, ki jih bodo verjetno dobili nazaj, pa lahko zdaj Šmarčanko povabijo vsaj na en špricer v lokal, ob katerem se je vse skupaj dogajalo. Da o medalji za hrabrost in požrtvovalnost, ki jih vsako leto delijo policisti, sploh ne izgubljamo besed.

Suha rečna struga ga je zamikala Saj se spominjate filmov iz starih dobrih rockabillyjevskih časov, ko so se razni Johni Travolte s svojimi pajdaši dobivali v raznih suhih rečnih strugah in divjali s svojimi predelanimi, našpičenimi ameriškimi avti, kajne? Ni manjkalo luštnih deklet v prekratkih krilcih, policaji pa so tako ali tako vedno prišli prepozno. No, tale naš Primorec je resda premlad, da bi se spominjal teh filmov, morda pa mu je o tem povedal kaj več kdo od starejših. Kakorkoli že, lepega sončnega popoldneva se je spomnil, da se odpravi na »joyride«. In sicer proti kampu Škoflje pri Divači. Tam je ena taka suha rečna struga, po kateri se bojda da krasno divjati. Zna biti, da gre za kakšen osušen rokav reke Reke. Ni važno. Vsekakor, da ne bo pomote, ne priporočamo! Vožnje po strugi. Kamp je O. K. V glavnem, po končani divji vožnji se je mladenič odpravil proti Famljam. Nekdo pa je že prej obvestil policiste o divjanju po rečni strugi. In voznik se je z vso hitrostjo mimo policajev odpeljal proti Divači. Pregon ni trajal dolgo, očitno je šlo za voznika, ki je bolj vajen suhih rečnih strug kot lepih cest. Zapeljal je na stransko cesto, tam pa se je prevrnil na bok in se lažje poškodoval. 29-letniku so iz avta pomagali policisti in mu za dobrodošlico ponudili alkotest. Ste uganili, da ni bila ničla? Napihal je dva promila! Seveda so mu odvzeli vozniško dovoljenje, ugotovili, da sta se voznik in sovoznik poprej vozila po rečni strugi in brežini, in mu izdali še plačilni nalog zaradi vožnje v naravnem okolju. Da bo vedel za drugič!