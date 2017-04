Sem bolnik s parkinsonovo boleznijo. Sem prizadet in razočaran. V Sloveniji je menda že 9000 bolnikov s to boleznijo. Pri tej neozdravljivi, a napredujoči bolezni pa so na Polikliniki v Ljubljani kontrolni pregledi stanja in napredovanja bolezni na skoraj 18 mesecev. Zdravniška stroka pa nas resno opozarja, da bi morali biti kontrolni pregledi vsaj na 6 mesecev, da bi bolezen nadzorovali in bi lahko zadrževali njeno napredovanje.

Pričakujem, da bodo nam, bolnikom odgovorili tudi prvi odgovorni za sedanje stanje, to je aktualna politika, izvršna oblast in tudi predsednik odbora za zdravstvo državnega zbora RS dr. Tomaž Gantar. Kaj torej preostane nam, čakajočim bolnikom s parkinsonovo boleznijo? Katere so še možnosti za skrajšanje trikrat predolgih čakalnih dob za kontrolni pregled v ambulanti na ljubljanski Polikliniki?

Franc Mihič, Ribnica