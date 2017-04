Verjeti moraš v življenje po smrti in v vstajenje ob koncu sveta. Stotine milijard mrtvih bo vstalo iz groba in spet dobilo svoje telo. (V Katekizmu je ta problem rešen tako, da bo Bog poskrbel za novo domovanje, verjetno na drugem planetu, kajti nebesa so duhovni svet in tam telo nima kaj iskati.)

Verjeti moraš v hudiča. (Pri tem tvegaš, da te bo nekoč obsedel. Hudič namreč obsede le pravoverne.)

Verjeti moraš v pekel, kjer se bodo grešne duše večno cvrle v ognju.

Verjeti moraš v vice.

Verjeti moraš, da ima vsak človek ob sebi angela varuha. (To velja tudi za otroke, ki umirajo za rakom, in je veljalo za tiste, ki so jih med vojno pokončali v krematorijih.)

Verjeti moraš, da je Bog avtor Svetega pisma (Katekizem, str. 44). Posledično moraš verjeti, da je Bog ukazal Izraelcem, naj pobijejo cela ljudstva – može, žene in otroke (Sveto pismo, str. 177). Ukazal je tudi, da se čarovnic ne sme pustiti pri življenju (SP, str. 83) in da je treba pobiti homoseksualce (SP, str. 124), pa tiste, ki ne ubogajo duhovnika. (Leta 1595 je inkvizicija na Cvetnem trgu v Rimu – Campo de fiori – živega sežgala protestantskega duhovnika Gorenjca Petra Kupljenika prav tam, kjer so pet let pozneje živega sežgali dominikanskega patra, filozofa in pisatelja Giordana Bruna, ki si je upal trditi, da se sonce ne vrti okoli Zemlje).

Verjeti moraš v vnebovzetje.

Verjeti moraš, da je Bog ustvaril vesolje v šestih dneh. Tretji dan je ustvaril Zemljo, četrti dan pa luno, sonce in zvezde. Zemlja je torej središče vesolja (SP, str. 1).

Verjeti moraš, da je ogromno bogastvo RKC pridobljeno na pošten način s prodajo odpustkov in večnega življenja.

Verjeti moraš, da si je Jezus želel cerkev z mogočnimi katedralami in neizmernim bogastvom.

Seveda tak učni načrt ne bo nikoli ugledal luči sveta. Zato naj bodo verni starši brez skrbi. Duhovniki bodo otrokom povedali, da morajo spoštovati starše, ne grešiti, hoditi k spovedi, moliti, delati dobra dela, se udeleževati cerkvenega življenja in podobno. In predvsem ne postavljati dvomljivih vprašanj.

V Katekizmu namreč piše, da vera ni stvar knjige, ampak božje besede (zato je RKC izdala indeks prepovedanih knjig in so knjige gorele na grmadah).

Javna šola pa je nekaj drugega. Šola spodbuja zvedavost in posreduje znanstveni pogled na svet. Tja verouk ne sodi. Zato naj take izbirne predmete plačujejo starši sami.

Frane Tomšič, Nova Gorica