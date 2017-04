Prihaja še ena priložnost, da se morda boj za vrh malce zaplete. Vodilni Triglav se bo v mestnem derbiju pomeril z Zarico, ki je sicer zadnja na lestvici in tudi še brez zmage v medsebojnih dvobojih, a to je tiste vrste tekma, ki lahko ponudi presenečenje. Morda celo podobno prejšnjemu, ko so Triglavani praznih rok odšli iz Veržeja. S tem niso naredili samo dodatnih skomin drugouvrščenemu Dobu, ki je premagal prav Zarico in zmanjšal zaostanek na pet točk, ampak tudi dodatno zapletli boj za obstanek. Ta je postal troboj, saj so ob Veržeju in Zarici vanj prišla tudi Brda, ki so v prejšnjem krogu doma izgubila proti Ankaranu. Slednji se je z dvema zaporednima zmagama uspešno pobral po slabem spomladanskem uvodu, realno gledano pa je njegov skrajni doseg zgolj drugo mesto in dodatne kvalifikacije. Da Južnoprimorci zadržijo stik ali celo zmanjšajo zaostanek štirih točk, morajo doma premagati Dravo, ki prihaja na Bonifiko v varnem zavetju sredine lestvice.

Precej tekmovalnega naboja bo imela tudi tekma v Dobu, kjer bodo gostitelji skušali doseči sploh prvo spomladansko domačo zmago, saj sta z uvodnih po točko odnesli ekipi Brežic in Veržeja. Vsaj po eno prihajajo tudi Brda, ki jih lahko nova ničla spravi v še težji položaj na dnu lestvice.

S tekmovalnega stališča bo najmanj zanimiva tekma med četrtimi Brežicami in peto Krko, Posavci ne morejo navzgor, Novomeščani so v sorazmerno varnem zavetju sredine. Ne pa čisto varni, saj imajo le sedem točk več od zadnje Zarice. Verjetno je že oddana tudi strelska krona, saj je Matej Poplatnik (Triglav) dosegel že 20 zadetkov.

Druga liga, 21. krog, danes ob 16.30: Triglav Kranj – Zarica Kranj, Roltek Dob – Brda, Brežice Terme Čatež – Krka, ob 18. uri: Ankaran Hrvatini – Drava Ptuj (na atletskem stadionu Bonifika v Kopru).