S četrtkovo tekmo med Rogaško in Zlatorogom se je začela druga polovica drugega dela košarkarskega državnega prvenstva. Slatinčani so si z zmago proti Laščanom po dveh podaljških praktično že zagotovili mesto v polfinalu, a se pri tem ne želijo ustaviti, temveč si v njem zagotoviti prednost domačega parketa. V 6. krogu lige za prvaka bo danes pomembna tekma med Hopsi in Olimpijo, ki si na lestvici delijo četrto mesto s po dvema zmagama in tremi porazi, Krka pa gosti že odpisani Helios.

Hopsi – Olimpija: Košarkarji trenerja Gašperja Okorna so si pred začetkom lige za prvaka po petih krogih predstavljali drugačen razplet. A trenutna realnost pravi, da jih danes s Hopsi čaka izjemno pomemben obračun v boju za polfinale. Ljubljančani bi si seveda z boljšimi igrami na preostalih petih tekmah lahko krepko izboljšali položaj, a bi si po drugi strani s porazom na Polzeli močno zakomplicirali življenje. Okorn po neuspehih proti Zlatorogu in Krki ni skrival razočaranja ter bežal od dejstva, da je moštvo v krizi. Obenem je odkrito poudaril, da pričakuje boljšo igro svojih igralcev že na Polzeli. Zmaji so imeli teden dni časa, da so sanirali poškodbo Devina Oliverja (gleženj), Gregor Hrovat je ozdravel po bolezni, skoraj gotovo pa bo manjkal Nikola Janković. Odlični srbski center ima namreč še vedno težave s hrbtenico, saj mu zakrčene mišice pritiskajo na živec. Terapije sicer pomagajo, a ne v zadostni meri, da bi bolečine že izginile. »Smo v težki situaciji, kjer nimamo izbire. Šteje samo uspeh. Hopsi so v pozitivni seriji dveh zmag, mi pa v negativni. Če želimo trend obrniti, bomo morali pokazati eno boljših predstav. Pričakujem, da kdor koli od igralcev bo pripravljen na srečanje, pokaže svoj maksimum,« je jasen Gašper Okorn.

Potem ko je po treh krogih že kazalo, da Hopsi v ligi za prvaka ne bodo konkurenčni, sta prišli zmagi proti Heliosu in Zlatorogu. Z njima lahko trener Boštjan Kuhar odkrito računa na mesto v polfinalu. Za uspeh proti Olimpiji bodo morali košarkarji Hopsov odigrati popolno tekmo, predvsem pa se bo moral prebuditi Jakob Čebašek, najboljši posameznik Polzeljanov v rednem delu državnega prvenstva, ki v ligi za prvaka še ni našel prave forme. »Pozivam navijače, naj nas podprejo v čim večjem številu,« pravi Boštjan Kuhar.

Krka – Helios: Glede na igre v ligi za prvaka bi bilo ogromno presenečenje, če bi Domžalčani iz Novega mesta odnesli celo kožo. Trener Heliosa Dejan Čikić se zaveda, da nima dovolj kakovostnega moštva za preboj v polfinale, a se po drugi strani pred nobenim obračunom vnaprej ne predaja, zaradi česar je nevaren za vsakega tekmeca. Strateg Krke Simon Petrov se tega gotovo zaveda, a se bolj kot s Heliosom še naprej ukvarja s svojimi igralci. Slednji njegovo filozofijo vse bolj prenašajo tudi na tekme, kar je bilo nazadnje vidno na obračunu z Olimpijo, ko so potek v drugem polčasu prelomili ravno zaradi agresivne obrambe, ki je po vodstvom Dejana Mihevca ni bilo. Ob tem Petrov prebuja vse več posameznikov. Eden večjih dolžnikov ostaja Sandi Čebular, ki nikakor ne najde pravega ritma. »To me pretirano ne skrbi. Enkrat izstopa en, drugič drug. Poleg tega ima vsak igralec več nalog na parketu, ne samo, da dosega koše. Sandi moje zahteve v večini izpolnjuje, zato v njem ne vidim problema,« je Čebularja zaščitil Simon Petrov.

Liga Nova KBM, 6. krog, za prvaka, danes ob 19. uri: Hopsi – Olimpija, ob 20. uri: Krka – Helios, že odigrano: Rogaška – Zlatorog 77:75, za obstanek, danes ob 17. uri: Primorska – LTH Castings, ob 19.30: Portorož – Šenčur, ob 20. uri: Podčetrtek – Tajfun.