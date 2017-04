12.30 je dokaj nenavaden termin za nogometno tekmo. Pa čeprav se je v zadnjih letih na primer uveljavil kot »ogrevalni« v italijanski serie A – v smislu, da »zanimivejše« tekme sledijo kasneje, ob 15. uri, in najrazburljivejša zvečer. Kot po pravilu je bil po navadi ob 20.45 tako na sporedu tudi derbi med Interjem in Milanom. Ta je pač kljub sovraštvu med privrženci obeh klubov že od leta 1983, ko je umrl navijač Interja, čemur je sledila navijaška sklenitev »premirja«, brez incidentov, zato ga ni treba, kot na primer tistega med Laziem in Romo, zaradi varnosti organizirati pri dnevni svetlobi. A prav danes bo prvič v zgodovini milanski derbi na sporedu ob nenavadni uri.

Razlog pa ni, kot bi nemara kdo pomislil, manjše zanimanje zaradi zdaj že nekajletnega obdobja slabih rezultatov obeh klubov. Še več, čeprav sta odigrala že ničkoliko pomembnejših medsebojnih tekem, za tokratno predvidevajo, da bo najbolje gledana v zgodovini italijanskega nogometa, saj naj bi si jo po celem svetu ogledalo kar 862 milijonov gledalcev. V čemer se že skriva del odgovora, zakaj je tekma na sporedu ob 12.30 – zaradi tega, ker so jo s tem zaradi časovne razlike naredili bolj prijazno za spremljanje gledalcem na Kitajskem, kjer sta oba milanska kluba še posebno izpostavljena, saj je najprej Inter, od predvčerajšnjim pa uradno tudi Milan lastniško pristal v kitajskih rokah.

Današnji derbi bo torej po več kot enoletni sagi okoli Milanovega prevzema prvi pravi »kitajsko-milanski«, ob čemer je marsikateremu nostalgiku hudo pri srcu, a takšne so pač razmere v vrhu sodobnega klubskega nogometa, v katerem šteje praktično samo še denar. Zato so se prvič po res dolgem času debate tudi neposredno pred tekmo bolj kot okoli te sukale okoli tega, koliko novcev bodo za okrepitve namenili novi Milanovi lastniki. Interjevi so se namreč že izkazali za resne vlagatelje in napovedali tudi, da bodo poleti še bolj razvezali mošnjiček, medtem ko se bo Milanov novi predsednik Yonghong Li moral še dokazati. Je pa, da ima resne namene, napovedal tudi s stavkom: »Korak za korakom se bomo vrnili na vrh sveta.« Torej tja, kjer je Milan v več kot tri desetletja dolgi vladavini Silvia Berlusconija z izjemo zadnjega slabega desetletja tudi bil vajen biti.

A če bi kdo mislil, da je bilo ob vseh kolobocijah v rdeče-črnem koncu mesta kaj bolj mirno kot v črno-modrem, bi se zmotil. Rezultati v zadnjih krogih so namreč pripeljali do tega, da ima Inter za šestim Milanom dve točki zaostanka, s čimer bi moštvo slovenskega vratarja Samirja Handanovića v tem trenutku ostalo celo brez nastopov v evropskih tekmovanjih za prihodnjo sezono, zaradi česar pri Interju že gori rdeči alarm. Moštvo je bilo tako v tem tednu do četrtka v karanteni, številne navijače pa je ujezilo dejstvo, da si je vezist Roberto Gagliardini, ki je bil sicer poškodovan, a naj bi danes igral, v torek vseeno vzel čas za obisk tekme lige prvakov v Torinu med Juventusom in Barcelono.

Če bo Gagliaridini dejansko pripravljen, pri Interju ne bo manjkal nihče, medtem ko je pri Milanu kaznovan Pašalić, sezono sta že končala Abate in Bonaventura, Montolivo še ni nared, vprašljiv pa je Bertolacci. Stadion San Siro je sicer pred že 218. derbijem razprodan, na dosedanjih pa je bil boljši Inter (77 zmag, 75 porazov, 65 remijev).