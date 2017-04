Enkrat sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je moralo biti. Dan ob koncu tedna na kopališču Kolezija. Večina je uživala v bazenu in drugih kopaliških storitvah, v senci pod drevesi je prva kvartopirska liga igrala remi za denar, na košarkarskem igrišču pa so igrali najboljšo košarko tri na tri daleč naokoli.

Ven mu je štrlela polovica splovila

Potem je pa to »šminki idilo« vznemiril rezek in skrajno hrapav glas z druge strani ograje: »Kva je, fukfehtarji?!, Kva je, špiclji?«. Človek, ki je z njim opozoril nase, je ob onkraj ograje parkirani vespi že tudi slekel bele gatsbyjevske hlače, se vsem na očeh preoblekel v kopalke, ki si jih je nadel zgolj napol, tako da mu je polovica spolovila preščipnjeno štrlela iznad roba, in se lotil hrupnega plezanja čez ograjo. Spektakel. A varnostniki so gledali stran in se delali, da ničesar ne opazijo. Drugi so z nasmihanjem poskušali prikriti nelagodje ter si prizadevali, da se s prišlekom ne bi slučajno spogledali. Kajti vsi so ga poznali. Vsi so se ga bali. Vsi so poznali vsaj eno od zgodb, zaradi katerih je bil v tistih časih v Ljubljani najbolj razvpit pretepač. Zgodbe o tem, da je iz nekega spopada izšel z lastnim črevesjem v naročju. Ali da je s samostrelom streljal na varnostnike v Valentinu. Da je na Tromostovju v Ljubljanico pometal policiste, da je v diskoteki hotela Lev nalomil zaporniške paznike, ki so hoteli v disko v uniformah. Da je nepredvidljiv.

To je bil R. R. Kot Rolls Royce. Kar na neki način je. Rolls Royce scene iz 70. let. Najbolj znani igralec, ki je potem, ko se je večina članov pretepaških ekip iz 70. let že umirila, samostojno nadaljeval izročilo. Tudi v osemdesetih, v takrat obstoječem diskotečnem življenju. Je nemara edini od starih »klofačev«, ki iskreno oživi, ko zasliši Funky Cold Medina, komad iz konca osemdesetih. Zato si R. R. zasluži samostojen zapis. Ljubo to komu ali pač ne. Marsikdo je v tistih časih namreč zapustil nočni klub, če je videl, da je v njem tudi on. Kajti kot sam pravi: »Jokal in izdajal nisem nikdar.« Niti kančka razloga ni, da bi dvomili o resničnosti te trditve. Ve se. Nekaj let dolgo zaporno kazen je odsedel predvsem zato, ker v neki zadevi ni pisnil, pa bi v svojo korist lahko.

Večina ga prišteva k Šišenski bandi, kar pa ni res. Takisto ni pravilen vtis, da sta za njim stala tako »bog kot mafija«. R. R. je iz Dravelj, ki za Šiškarje niso več veljale kot Šiška, njegova osnova pa je bila neprizanesljiva tudi sicer: »Izhodišče je bilo v vsakem primeru Disko Šiška (kasnejši disko FV), od koder nas je šlo nekaj gor. Tam res ni bilo pardona. Stare Šiškarje sem zamudil, čeprav sem jih vse poznal, poleg tega sem bil pa iz Dravelj. Iz naselja pretežno bogatih in uglednih ljudi, v katerem smo bili edina delavska družina. Mama je bila kuharica, oče Prekmurec pa zidar in bivši mobiliziranec v nemško vojsko, zaradi česar so me stalno zafrkavali. Od osnovne šole naprej, vključno z učitelji. Že takrat sem bil protidržavni element, tako kot danes. Ko sem učiteljico, ki me je tepla, udaril nazaj, so me izključili iz šole. V poboljševalnico nisem šel. To je uredila mama, ki je kuhala tudi v policijskem hotelu v Bohinju, in mislim, da je zadevo uredil sam Ertl. Nikdar nisem bil član bande. Nisem se grupiral. Hodil sem sam. Nekaj fantov sem sicer imel v ozadju, da so mi pomagali, če je bilo sranje, tepel sem se pa tudi po petkrat na dan. Živec mi ni dal miru. Imel sem svojo linijo. Do konflikta je prišlo hitro. Bodisi te je kdo butnil ali samo pogledal, bilo je dovolj. Mladi ne rinejo vame, ker vedo, da sem maščevalen, čeprav je to, kar je danes, nepredvidljivo. Vsi so na robi in kolumbijskem prehladu. Nobenega spoštovanja. Niti do sebe. Saj mi sami Črnogorci govorijo. Sol na rano punce?!«