Berlusconi v oglasu objema jagnje, ob tem pa je napis: »Bodite kot on. Pred velikonočnim pokolom je rešil pet jagenjčkov.« Enemu izmed njih je ime Snežinka in bivši politik ga na posnetku hrani s steklenico mleka. Živali bodo živele v parku njegove vile San Martino v Arcoru, predmestju Milana, kjer so tudi posneli oglas. V njem nastopata tudi poslanka Michela Vittoria Brambilla, nekdanja kulturna ministrica, sedaj pa predsednica društva za zaščito živali, in 31-letno Berlusconijevo dekle Francesca Pascale, ki je po pisanju italijanskih medijev najbolj zaslužna za to, da je politik na stara leta postal ljubitelj živali.

Tako je že pred tremi leti nekdanjim poslanskim kolegom pridigal, češ kako lahko jedo meso, saj s tem vendar pobijajo živali. Prav tako je svojim kuharjem v vili naročil, da nič več ne kuhajo špagetov po bolonjsko, temveč le še vegetarijanske testenine. Po lanski operaciji na srcu se je pohvalil, da je sedaj boljšega zdravja tudi zato, ker ne je mesa. A to ne pomeni, da je zdravo hrano. Le nekaj dni pred objavo posnetka z jagenjčki so ga fotografi ujeli v restavraciji McDonald's nedaleč od milanskega nogometnega stadiona. Na fotografiji pa ni vidno, ali je nekdanji lastnik nogometnega kluba Milan jedel hamburgerje.