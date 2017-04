Gordon Ramsay bogastva ne bo zapustil otrokom

Kuharski zvezdnik Gordon Ramsay se rad pohvali, da ima devet ferrarijev in štiri otroke. Toda Matilda, Jack, Holly in Megan ne bodo dobili ne njegovih avtomobilov, ne veličastnih hiš, v katerih živijo, ne avtorskih pravic za oddaje, ne receptov svojega slavnega očeta. Gordon Ramsay je namreč v intervjuju za The Telegraph dejal, da svojega premoženja, ocenjenega na 113 milijonov funtov, ne bo zapustil otrokom, ker bi jih to »uničilo«. Tako se je Ramsay pridružil klubu megabogatih očetov, katerih otroci ne bodo dedovali njihovega bogastva. Enako se je denimo odločil tudi Bill Gates.