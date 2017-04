No, rešitev zagonetke se je ponudila na bližnji cestninski postaji, pred katero sva se avtomobilu toliko približala, da sva družno ugotovila, da seveda ne gre za novo trojko, temveč je avto, ki je kolega navdušil in ga je zamenjal za omenjenega, serija 4 grand coupe. Ki pa ga dejansko, sploh ko te na avtocesti na hitro prehiti, ni težko zamenjati za serijo 3, pri čemer je ravno toliko atraktivnejša, da je pri kolegu izzvala misel, da gre za novo trojko. Pa da ne bo videti kot izpostavljanje ene znamke (čeprav nič od zapisanega ni mišljeno v negativnem smislu ali kot kritika) – brez težav bi se lahko zgodilo, da bi na enak način zamenjali tudi dva ali celo več med seboj podobnih vozil katere druge, opisan je pač le na lastni koži občuten svež primer. Vse skupaj pa je posledica tega, da številne znamke na trg pošiljajo že toliko različnih izvedenk posameznih avtomobilov, da se človek med vsemi hitro lahko izgubi in jih ne prepozna. Kar pomeni, da nekateri izgubljajo svojo identiteto. Ali pa so jo že izgubili.

Vprašanje pa je, kam vse skupaj vodi? Seveda je marsikomu povšeči, da je izbira pestra, a je veliko tudi takšnih, ki jim je vsega skupaj preveč in jih že pošteno bega. A eno zagotovo drži – proizvajalci že imajo svojo računico, in če sklepamo po njihovih besedah, potem se večini obeta nadaljnja širitev ponudbe različnih modelov. »Smo sredi največje produktne ofenzive v zgodovini.« »Model, ki ga predstavljamo, je le prvi v vrsti številnih različic, ki bodo sledile.« »Naslednje leto bomo lansirali toliko vozil kot nikdar poprej.« Take in podobne napovedi je namreč mogoče slišati na predstavitvah avtomobilov tako rekoč vseh znamk, zato niti ni čudno, ko slovenski direktor prodaje ene izmed njih izjavi, da utegne njihov ravnokar prenovljeni, moderen in površinsko ogromen salon ob takem tempu predstavitev kmalu (spet) postati premajhen.

Ponudba bo torej le še bolj pestra, kar bo zagotovo vodilo v še več primerov, podobnim zgoraj opisanemu. Se bo pa slika vseeno spremenila, to je tudi jasno. Nekatere vrste avtov (na primer dvovratne različice nekaterih manjših in kombilimuzin) se prodajajo tako slabo, da se jim bo moč odpovedati brez izgub, po drugi strani pa predvsem športni terenci toliko pridobivajo, da bodo pri nekaterih znamkah s sicer nasploh zelo pestro ponudbo kmalu zavzemali že polovico celotne prodaje. Zato jih lahko pričakujemo še več, celo zelo podobnih dimenzij pri eni sami znamki, se pravi takšnih, ki jih uvrstimo v isti razred. Takšno je pač trenutno povpraševanje ...