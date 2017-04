Športni terenci so prodajni hit tudi v Sloveniji, ponudbo na trgu pa je obogatil tudi Škodin kodiaq. Njegova največja aduta sta prostornost in cena. Dolžina 4,7 m in medosna razdalja 2,79 m namreč obljubljata veliko prostora tudi na zadnji klopi, pri čemer je na voljo še različica s sedmimi sedeži. Prtljažnik v petsedežni izvedbi pogoltne od 720 do 2065 litrov, kombinacija litrov v sedemsedežni pa je 270-630-2005. »Veseli nas, da smo zasedli drugo mesto med vsemi Škodinimi uvozniki lanskega leta. Tudi letos nam gre dobro, saj so naročila v prvih treh mesecih za 30 odstotkov večja kot v primerljivem obdobju lani. Ob takšnem trendu bi lahko prodali celo 8000 vozil. Kljub temu rekorda ne pričakujemo, saj jih ob menjavi generacij avtomobilov tudi zaradi težav z dobavami praviloma ni, bo pa zato leto 2018 gotovo zelo zanimivo,« pravi Petr Podlipny, direktor znamke v Sloveniji, in pojasnjuje, da so v preprodaji od januarja do marca dobili 418 naročil za kodiaq, s čimer so izpolnili letošnjo kvoto.

»V mojih 26 letih v poslu še ni bilo avtomobila, ki bi ga prodajali tako hitro. Kupcev nočemo zavajati, v zakup bodo morali vzeti čakalne dobe. Zanimanje za avto je ogromno. Teoretično bi lahko letos prodali 1200 kodiaqov, tako da bo med 500 in 600 letošnjih naročnikov dobilo avto v prihodnjem letu,« še pojasnjuje Podlipny. Vstopna cena za kodiaqa je 20.990 evrov (1,4 TSI active), del serijske opreme pa je tudi 9 varnostnih blazin, električni paket, samodejno zaviranje v sili z zaščito za pešce, klimatska naprava, zadnji parkirni senzorji in tempomat. Na voljo je pet motorjev, trije bencinski in dva dizelska, ob ročnem pa še samodejni menjalnik DSG, ki je serijski pri obeh najzmogljivejših motorjih TDI s 140 kW (190 KM) in TSI s 132 kW (180 KM), pri katerih je serijski tudi štirikolesni pogon. maš