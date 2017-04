Na osrednji ljubljanski tržnici se je včeraj popoldne trlo ljudi. Ne le zaradi priljubljene petkove kulinarične tržnice Odprta kuhna, ki jo vsak sončni petek gosti Pogačarjev trg, popoldne so namreč številni izkoristili še za zadnje nakupe pred prazniki. »Koliko stanejo jajca? Kaj pa hren, je domač?« je zanimalo kupce, opremljene z nakupovalnimi košarami in vrečkami.

Prodajalci so se na povpraševanje očitno dobro pripravili. Skrbno zložene košare z jajci in bele korenine hrena, nekateri so jih za kupce že tudi naribali, so na stojnicah vabile k nakupu. Gneča je bila tudi pri nekaterih prodajalcih mesnin, kamor so se stranke odpravile predvsem po meso, ki na velikonočno obloženi mizi ne sme manjkati – po šunko.

Najboljša je dimljena na bukovih drveh »En kos sem kupil že pred dnevi, enega še danes. Zraven bo tradicionalna hrana, kot so jajca in hren, pa tudi prata, posebna velikonočna jed s šunko in jajci v testu,« pove Boštjan. Šunko je izbral na stojnici, kjer mesnine grosupeljske kmetije Janežič prodaja Tjaša Medja. »Najbolj skrbni so šunko kupili že dober mesec pred veliko nočjo,« pove prodajalka in doda, da so se na večje povpraševanje pred tem najpomembnejšim krščanskim praznikom dobro pripravili in zalogo mesnin, ki jih prinesejo na tržnico, okrepili. Medjeva ob tem sicer opaža, da ljudje šunke ne kupujejo le za veliko noč, ampak tudi za božič ali kakšno posebno priložnost. »Kuhana šunka je tradicionalno praznična jed.« A največ šunke še vedno prodajo prav v zadnjem tednu pred veliko nočjo. »Ljudi zanima predvsem, ali je meso domače in kako je bilo pripravljeno. Zanima jih, ali je bila šunka prekajena na bukovem lesu. Takšna je najboljša,« še dodaja sogovornica.