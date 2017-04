Takšna so nenapisana pravila. Takšna so pravzaprav bila nenapisana pravila v dobi pred digitalno dobo. Vsaj tako se zdi. In nekje na začetku albuma z modrimi, oblazinjenimi platnicami se za prozorno folijo sramežljivo in negotovo razkazuje tudi fotografija, posneta pred cerkvijo. Tam enkrat v drugi polovici šestdesetih let. Pred pol stoletja?!

Na sliki sva skupaj z A., hčerko očetovega sošolca iz gimnazije. Ona je videti kot kakšna otroška kopija Jackie Kennedy. Jaz sem videti kot otroška kopija miniaturnega in skrajno ponesrečenega socialističnega Supermana. Povedano v bolj razumljivem jeziku: oblečen sem kot v kakšni slabi šali. Večina garderobe iz tistega časa danes deluje tako, kot da bi bila neodtujljivi del ali pa vsaj obrobni rekvizit slabe šale. In večina te garderobe nikoli ne bo predmet kakšnega retro obrata, ko naj bi stvari, ki so prišle iz mode, ponovno postale moderne.

Pulover, pod njim nekakšna bela srajca s čudnim ovratnikom in še kakšna plast, potem pa debele žabe in pod njimi prav tako dodatna plast, na veliki glavi velika kapa s cofom, na nogah pa, pojma nimam kaj, zagotovo pa nekaj na vezalke, takrat namreč ni bilo bližnjic – obutve na ježke. V rokah sem držal majhno butaro, primerno moji tedanji starosti in tedanji velikosti.

Seveda so bile priložnosti, da se travnik pred cerkvijo pojavi kot ozadje fotografije, povezane s cerkvenimi prazniki, in seveda je bila priložnost, da v takšni prehodni garderobi zavzamem pozo, ki je nisem zavzel, in začudeno zrem v očetov objektiv, lahko samo ena – velika noč.

Očitno je datumska drsljivost veliko noč tisto leto precej oddaljila od zime in vseh pritiklin, ki zimi pripadajo, ter jo približala pomladi, kajti fotografija kaže, da temperature niso ravno nizke in da sije sonce in da mali človek v smešni garderobi ni izpostavljen kakšnemu dolgotrajnemu napadu tistega, kar bo v življenju skoraj najbolj sovražil, sovražil iz dna srca – napadu mraza.