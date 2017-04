Goran Vojnović: Dva sedma aprila

V odličnem eseju o izkušnji begunstva in izseljenstva, nedavno objavljenem v Guardianu, ameriško-iranska pisateljica Dina Nayeri med drugim piše tudi o Irancu Kambizu Roustayiju, ki se je sedmega aprila leta 2011 samosežgal na amsterdamskem trgu Dam. Bilo mu je 36 let. »Desetletje je preživel v Amsterdamu, spoštoval njihove zakone, izpolnjeval njihove formularje, spoznaval njihovo kulturo in ponižno pobešal glavo. Storil je vse, kar mu je bilo naročeno, na koncu pa so ga pripeljali do tega, da si je izbrisal lasten obraz, lastno kožo,« piše Dina Nayeri o Kambizu, ki je »želel le vizo, družino in svoj kotiček sveta«.