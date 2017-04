Napačen odcep, Krik, Brez povratka, Umori v Ulici brestov, Petek 13., Noč čarovnic… Nešteto nadaljevanj z bolj ali manj podobnimi zapleti. V zadnjem času so med tistimi, ki doživljajo nadaljevanja, predvsem (znanstveno) fantastični filmi, recimo Vojna zvezd, s podobnimi nadaljevanji se lahko pohvalijo tudi Zvezdne steze. V kinih lahko v zadnjih dneh spremljate dirkaški vrtiljak Hitri in drzni, 8. del, med filmi, ki si vseeno zaslužijo malo več pozornosti in so posneti v mnogih nadaljevanjih, pa so vohunske zgodbe, v katerih je glavni junak angleški agent James Bond, s 27 nadaljevanji, od Casina Royale do Spectra. A v primerjavi s filmi, ki jih danes predstavljamo, so to vajenci. Kitajski in mehiški etno heroji, japonski super heroji in ameriški kavboji so tisti, ki imajo najvišje številke. Filmi so starejših datumov (očitno so jih v novih časih nadomestile televizijske serije), največkrat takšni, ki nosijo oznako B-film.

Wong Fei Hung 89 nadaljevanj (Kitajska) Med leti 1949 in 1997 je na Kitajskem v filmih pomagal revnim in pretepal slabe ljudski heroj Wong Fei Hung (tudi Haung Feihong). Gre za resnično zgodovinsko osebnost, Wong Fei Hung (1847–1924) je bil velemojster kitajskih borilnih veščin, zdravnik, ki je uporabljal predvsem tradicionalno kitajsko medicino, in ljudski junak. O njem je bilo na Kitajskem posnetih več kot 100 različnih filmov, a serija, o kateri govorimo, naj bi jih štela le 89. Pravijo, da so tudi s pomočjo teh filmov ohranili del kitajske tradicije borilnih športov, v pretepanju pa so bojda vsaj prva leta uporabljali originalna orožja. V večini filmov je do leta 1980 v vlogi Wong Fei Hunga nastopal Kwan Tak Hing (1905–1996), ki je za mnoge nekakšen predhodnik hollywoodskih kung fu borcev, ki so svoj vrh dosegli v sedemdesetih letih 20. stoletja s filmi Brucea Leeja. Še nekaj naslovov teh kantonskih filmov: Kako je Huang Feihong premagal tigra na opernem odru, Huang Feihongova bitka z nasilneži v ringu, Kako je bil Huang Feihong ujet v temnem peklu, Kako se je Huang Feihong z eno roko boril s petimi zmaji…

Hopalong Cassidy 66 nadaljevanj (ZDA) Od leta 1935 do leta 1948 je bil eden najpopularnejših kavbojev v ZDA William Boyd (1895–1972), ki se je v vlogi Hopalong Cassidyja izjemno dobro znašel. Naslovi filmov so nedvoumni: Klic prerije, Srce zahoda, Pot v Teksas, Srce Arizone, Šerif iz Santa Feja, Skrito zlato, V starem Koloradu, Odpadniki iz puščave… Scenariji za filme so bili napisani po zgodbah in romanih Clarencea E. Milforda, ki si je lik izmislil leta 1904, kot nesramnega, nevarnega in tečnega tipa z leseno nogo. Jasno, v filmih so glavnega igralca prilagodili publiki. Postal je lep in dober.

Durango Kid 64 nadaljevanj (ZDA) Od leta 1940 do leta 1952 so posneli konkretno število filmov, v katerih je vlogo Durango Kida odigral Charles Starrett (1903–1986). In to kljub temu, da je od prvega filma z enostavnim naslovom Durango Kid iz leta 1940 do drugega Vrnitev Durango Kida minilo kar pet let. Starrett je začel svojo filmsko pot že leta 1926 v športnem filmu The Quarterback, kavbojsko kariero pa šele leta 1935, ko je na platnih začel zamenjevati ostarelega hollywoodskega kavboja Tima McCoya. Filmsko kariero je končal takrat kot Durango Kid, leta 1952.

Santo 52 nadaljevanj (Mehika) Od leta 1958 do leta 1982 je bila popularna serija filmov o Santu, po naše Svetniku. Šlo je za resnično osebnost, za Rodolfa Guzmána Huerto (1917–1984), wrestlerja, filmskega igralca in ljudskega junaka, ki je v svojem športu nastopal kar pet desetletij. O njem so pisali knjige in risali stripe. Potem je ta simbol pravičnosti zašel tudi v filme in igral sebe, kot Santa, z značilno srebrno masko. Naslovi: Santo proti zlobnim možganom, Santo proti zombijem, Santo proti vampirkam, Santo v hotelu smrti…

The Three Mesquiteers 51 nadaljevanj (ZDA) Od leta 1936 do leta 1943 je bila v ZDA izredno popularna serija filmov o treh kavbojih (imenovanih po ameriški rastlini mesqite), ki se na Divjem zahodu borijo z različnimi zločinci za pravice ubogih. Trio so sestavljali različni igralci, vodjo Stonyja Brooka pa je v osmih različicah filma igral sam Marion Robert Morrison, torej John Wayne (1907–1979), verjetno najbolj znan ameriški filmski kavboj. Pravijo, da je serija vnesla v filmski svet veliko novih elementov in da je nasprotovala nacizmu.

Tora san 48 nadaljevanj (Japonska) Od leta 1969 do leta 1995 so vrteli serijo filmov z naslovom Ni lahko biti moški, v katerih je glavno vlogo Tora sana igral Kijoši Acumi (1928–1996). Za kaj gre? Dobrosrčni potepuh, ki nima sreče v ljubezni. V vsakem filmu je z njim nastopila druga ženska in v vsakem filmu so pokazali drugo japonsko regijo, vmes pa so gostovali tudi v Evropi in v ZDA. Filmi so se končali z dejansko smrtjo glavnega igralca. Ta projekt Guinnessova knjiga rekordov šteje za najdaljšo serijo filmov, ki imajo v glavni vlogi vedno istega igralca.

The Bowery Boys 48 nadaljevanj (ZDA) Po koncu druge svetovne vojne so dvanajst let v dvoranah navijali za fante Bowery. Filmi so izhajali iz starejših serij filmov The Dead End Kids (1934–1937), The Little Tough Guys (1938–1943) in The East Side Kids (1940–1945), govorili pa so o fantih iz New Yorka, ki so se v vsakem filmu znašli v mnogih zabavnih situacijah. Ne pretežke komedije so se norčevale iz vsakodnevnih situacij, parodirale pa so tudi znanstvenofantastične filme in grozljivke. V vlogah fantov se je zamenjalo štirinajst igralcev.

Edgar Wallace Mysteries 48 nadaljevanj (Velika Britanija) Med leti 1960 in 1965 so v kinih predvajali serijo nizkoproračunskih filmov po zgodbah Edgarja Wallacea. Gre v glavnem za kriminalke, ki so bolj ali manj zvesto sledile literarnim predlogam, kasneje pa so jih veliko predelovali tudi za televizije. Jasno, gre za tako imenovane B-filme ali filme druge kategorije (proračun za posamezni film naj bi bil le nekaj več kot 20.000 funtov), kar je določalo tudi urnike v kinodvoranah. Posneli so 47 filmov in eno celovečerno sestavljanko.

Charlie Chan 47 nadaljevanj (ZDA) Charlie Chan je literarni lik, kitajsko-ameriški detektiv, o katerem je pisal Earl Derr Biggers. Prvič se je pojavil leta 1925, kot stranski lik, potem pa je kitajski policijski detektiv na Havajih postal velika zvezda. Po besedah ​​avtorja gre za neke vrste odgovor na rasistične in ksenofobične stereotipe o rumeni nevarnosti. O Charlieju Chanu, prijaznem, vljudnem in brezhibno oblečenem debeluhu, so že leta 1926 začeli snemati filme, v njegovi vlogi pa so bili – zanimivo – tako belopolti kot azijski igralci. Po potrebi. Od leta 1926 do leta 1949.