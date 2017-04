Tudi če ga spremljam na sebi, me poseg vedno znova očara, in to kljub temu, da srčna kateterizacija že dolgo ni nič posebnega: navsezadnje je neki nemški zdravnik že pred devetdesetimi leti, ko je še vladala vraža, da vsak dotik srca povzroči smrt, samemu sebi potisnil po veni kateter v srce. Petdeset let kasneje smo zdravniki na intenzivnih oddelkih skoraj vsak dan potiskali bolnikom katetre v bližino srca zaradi meritev tlakov v desnem preddvoru. Rutinsko slikanje arterij, ki prehranjujejo srce, koronarnih arterij, je prišlo v kasnih sedemdesetih letih. V tehničnem pogledu je šlo za pomemben preskok: medtem ko pri slikanju srca kateter pomikaš v vedno širše žile, dokler ne »padeš« v srce, mora zdravnik pri slikanju koronark, potem ko je s katetrom prispel v najširšo arterijo, aorto, tik pred njenim stikom s srcem poiskati skoraj pravokoten odcep v dve nekaj milimetrov široki koronarni ž