Ko se je razvedelo, da naj bi šlo za teroristični napad, se je pokazalo, da je nogomet veliko več kot le igra z žogo. Najbolj priljubljen šport tudi v najtežjih trenutkih združuje nacije in nogometne navdušence. Tudi navijače dveh tako zelo različnih klubov – Borussie iz porurskega delavskega središča Nemčije in Monaca iz mondene kneževine ob Azurni obali. Že na stadionu je bilo mogoče videti prve znake sočustvovanja in solidarnosti z nemškimi gostitelji. Navijači Monaca so namreč v mučni tišini začeli prvi skandirati geslo »Dortmund, Dortmund«. Nemci jim niso ostali dolžni. Po prestavitvi tekme na naslednji dan številnim navijačem Monaca ni uspelo dobiti hotelskih sob za čez noč. Mnogi v svojih žepih tudi niso premogli toliko denarja, da bi si lahko privoščili hotelsko sobo. Po spletnih družbenih omrežjih so jim domačini hitro začeli ponujati prenočišča. Številnim meščanom se je pridružil novinar Thomas Tiel, ki je na twitterju svoj dom ponudil monaškim navijačem. Šele ob pol dveh ponoči se mu je oglasilo pet navijačev, ki si niso želeli nič drugega, kot po dolgem dnevu zatisniti oči. Na pot v Dortmund se se namreč z avtobusom odpravili že prejšnjo noč. Tielu jim je zjutraj uspelo skuhati le vrč kave, preden so se couch-surferji poslovili. V drugih domovih Dortmundčanov je bilo podobno. Navijače so pogostili z večerjami, pivom in pozneje še z zajtrki.