šestindvajsetletnemu mladeniču iz Manchestra. V njegov poštni nabiralnik je priromalo prijazno povabilo na dopust na Majorki, kamor se je odpravljala druščina prijateljev iz Bristola. McGrathu in še štirinajstim drugim soimenjakom, ki so jih našli na facebooku, so poslali povabilo za tridnevni izlet na Majorko, kjer so nameravali proslaviti okroglo obletnico prijatelja Nathana. Ker član druščine Joe McGrath ni mogel na zabavo, letalske karte pa so bile že kupljene, se je klapa odločila, da zanj poskuša najti zamenjavo. V poštev je prišel le Joe McGrath. Katerikoli. Od petnajstih Joejev, s katerimi so vzpostavili stik, je odgovoril zgolj Joe McGrath iz Manchestra in doživel dopust svojega življenja. K deseterici se je peljal s cmokom v grlu, ne vedoč, kaj naj pričakuje, a so se pomisleki hitro razblinili. Na Majorki je doživel sončenje, popivanje, poplesavanje, skratka obilo zabave z neznanci, ki so postali njegovi prijatelji. »Na mojem mestu bi lahko bil tudi moj oče, še en Joe McGrath, a nima profila na facebooku,« se je ob vrnitvi z dopusta pošalil Joe McGrath. Svojim novim prijateljem se namerava oddolžiti tako, da jih bo povabil na zabavo v Manchester.