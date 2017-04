Enaindvajsetletna Kullabova je edina ribička v Gazi. Med 4000 ribiči se tudi sama vsak dan bori za preživetje. Zaradi izraelskih omejitev ribolovnega območja pred Gazo namreč 95 odstotkov ribičev živi pod mejo revščine. Ljubezen do ribarjenja je Madleen odkrila pri šestih letih, ko jo je na barko prvič vzel njen oče. Ko je ta zbolel in ni več mogel vsak dan razpirati mrež, je pri rosnih trinajstih letih prevzela njegov posel. Izraelskih naseljencev in vojakov takrat v Gazi ni več bilo. Toda pred njenimi obalami so še naprej, in to počnejo še danes, patruljirale izraelske topnjače in zagotavljale, da se ribiči zaradi varnostnih pomislekov izraelske države ne podajo dlje kot šest navtičnih milj od obale. Z varnostnimi vprašanji ta meja, do katere palestinske barke smejo odvreči svoje mreže, nima veliko skupnega. Gre še za en način gospodarskega dušenja Gaze. Zaradi zoženega ribolovnega območja je v minulih letih prišlo do čezmernega ribolova na majhnem območju in s tem posledično tudi do zmanjšanja posla za ribiče. Štiri tisoč ton letnega ulova je upadlo na 1500 ton. Ko je Kullabova začela ribariti, so jo njeni moški kolegi sprva gledali postrani. A ko so ugotovili, da je vešča vseh ribiških veščin, so jo hitro vzeli za svojo. Zdaj z ribolovom zasluži okoli sto evrov na mesec, s čimer pomaga preživljati šestčlansko družino. Ko ni na morju, guli študentske klopi na fakulteti. Opustila je otroško željo, da bi postala modna oblikovalka, in zdaj možnost preživetja išče kot poslovna sekretarka.