Skorajda zaščitniško so jo obdajale opice, ki so jo izpustile šele, ko so jih vaščani odgnali. Deklico so nemudoma prepeljali v bolnišnico bližnjega mesta Bahraich, kjer se je začela njena dolgotrajna rehabilitacija. Sprva so predstavniki lokalnih oblasti domnevali, da so osem ali devet let staro deklico starši v džungli odvrgli že hitro po njenem rojstvu. A so se ugibanja, ali je majhni deklici več let uspelo preživeti v objemu naravnega rezervata, hitro razblinila. Ne le zato, ker so čuvaji naravnega rezervata pojasnili, da v okolju, kjer se svobodno giblje več kot sto tigrov in drugih plenilcev, deklica ne bi mogla preživeti niti nekaj dni. Tudi zdravniki so med oskrbo deklice, ki so ji dali ime Van Durga, ugotovili, da deklica okreva hitreje, kot so pričakovali. Teorija, da so jo vzgojile opice, je bila hitro opuščena. Krhko dekle z motnjami v duševnem razvoju zdaj že zna z glasovi nakazati, da je lačna. Žejo izrazi tako, da v tla zaluča kozarec. Počasi se uči biti človek. Medtem ko so strokovnjaki ugibali, kdo so njeni starši in zakaj so majhno deklico kar odvrgli v gozdu, se je po objavi njenih fotografij v medijih oglasil Bhullan Ali, ki je trdil, da je njen stric. Starši – tako Ali – naj bi se ji odrekli zaradi njenih duševnih motenj. Toda deklica se nanj ni odzivala, domnevni stric pa tudi ni prinesel nikakršnih dokazov, da je deklica njegova nečakinja. Van Durga tako še naprej ostaja v bolnišnični oskrbi. Iskanje njenih staršev se nadaljuje.