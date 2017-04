Ni presenetljivo, četudi je zelo skrb vzbujajoče, da se po krajih pri nas vrstijo ekscesi enakega odnosa do vprašanj glede tujcev in do tujcev osebno, kot do Drugega, ne-našega, nezaželenega, ogrožajočega, zavračajočega.

Presenetljivo ni zaradi odslikave značilnosti strankarske politike glede tujcev v družbi, pri ljudeh, v krajih in lokalnih skupnostih. In presenetljivo ni zaradi psiholoških značilnosti ljudi, zaradi značilnosti pri delovanju človeških možganov, zaradi strankarskega izrabljanja teh značilnosti, zaradi znatne pomoči pomembnega števila medijev pri tem, zaradi tehnike in značilnosti manipulacije in zavajanja, zavoljo ustvarjanja slabih navad (tudi pri dobrih ljudeh). Zaradi značilnosti psihologije množic in zaradi kroničnega nemišljenja, nevednosti, nepremišljenosti in neizobraženosti pri prevelikem številu ljudi to ni presenetljivo. Že samo to je samo po sebi ne le gigantski problem, ampak osrednja težava te družbe in tega časa, ki ji ni videti rešitve. Zato je do konca osupljivo, skoraj resignacijsko opaziti ali spoznati, da primerljive, po duhu in bistvenih mišljenjskih potezah enake lastnosti določajo tudi oblastna, odločevalska ravnanja tiste veje oblasti – in tistih ljudi, ki predstavljajo to vejo oblasti –, od katere ne le smemo pričakovati nekaj drugega, od katere ne le moramo zahtevati drugačno držo, ampak ki sploh edina v demokratični republiki lahko prepreči strankarske in civilnodružbene ekscese brezskrbnosti, ravnodušnosti in sovražne naravn