Na vrhunskem zasedanju šefov držav in vlad, ki bo na novem sedežu Nata v Bruslju potekalo 25. maja, utegne tudi Nato slediti Evropski uniji v razslojevanje zavezništva v več krogov oziroma hitrosti. Na spomladanskem zasedanju zunanjih ministrov Nata, kjer naj bi pripravili vse potrebno za vrh, ki se ga bo udeležil tudi Donald Trump, je bil ameriški državni sekretar Rex Tillerson nedvoumen, kaj od zaveznic pričakuje nova administracija: »Naš cilj mora biti strinjanje na majskem srečanju voditeljev, da bomo do konca leta vse zaveznice ali dosegle obljubljene usmeritve ali pa bomo morali razviti načrte, ki bodo jasno artikulirali, kako – z vmesnimi kazalniki napredka – bodo zaveze izpolnjene.«

Štiri skupine plačnic

Takšno politiko nove administracije je že na februarskem zasedanju obrambnih ministrov Nata nakazal obrambni sekretar James Mattis, ko je zagrozil, da bodo ZDA »moderirale« svoje zaveze, če evropske članice ne bodo izpolnile svojih obljub. Tillerson je bil bolj jasen z zahtevo, ne pa tudi s posledicami. Niti besedice o tem, kaj se bo zgodilo, če se to ne bo zgodilo. Samo nemški zunanji minister Sigmar Gabriel, ki se je prav tako prvič udeležil Natovega ministrskega sestanka, je jasno in nedvoumno povedal, da je »popolnoma nerealistično verjeti, da lahko Nemčija poveča svoje obrambne izdatke z zdajšnjih 35 na 70 milijard evrov«. Zavezo iz Walesa iz leta 2014 o dvoodstotnih izdatkih za obrambo minister Gabriel razume kot ciljni prag do leta 2024, in ne kot operativni cilj, ki ga je treba čim prej in čim bolj približati sedanjosti. Nemčija niti ne zmore niti noče takšnega povečanja proračuna. Varnosti ne enači z obrambo ali vojsko, temveč jo razume mnogo širše. Drugi ministri so bili bolj redkobesedni. Na neformalni večerji naj bi si Tillerson prislužil stoječe ploskanje za svojo jasno deklarirano podporo Natu, vključno s 5. točko, obsodbo ruske aneksije Krima, vztrajanje pri