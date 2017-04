Kajti, predstavljajte si vožnjo z vlakom, ki je jugoslovansko mladino prevažal na zaključne slovesnosti štafete mladosti v Beograd. V misli si prikličite monoton zvok koles, udarjajočih ob tračnice, občutite, kako se vam telo ziba, zdaj levo zdaj desno, ob enakomernem, počasnem in konstantnem nihanju vagonov. Uzrite pred seboj ta vagon, s trideset in več let delovne dobe na grbi, s tapisonasto oblazinjenimi sedeži v močnih barvah, modernih na vrhuncu socializma, na katerih je sedela kakšna milijarda zadnjic. Ves vonj, vsi plini in tekočine, ki so jih potniki desetletja puščali za seboj, so nakopičeni v oblazinjenih sedežih, pa tudi desetletja politih sokov, kav, piva in vina, drobtin sendvičev s pariško, pepela in plesni so ohranjena v njihovem spominu. V petih urah vožnje, kolikor vlak premaguje dobrih tristo kilometrov, se vse teksture in desetletja vonjav, hočeš nočeš, prilepijo na človeka.

Dobrodošli na popotovanju iz Ljubljane v Belo krajino in nazaj s Slovenskimi železnicami v tretjem tisočletju.