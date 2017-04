Petsto metrov od centra Ljubljane v katerokoli smer, torej nekako po meji, po kateri se tudi kakovost kave drastično poslabša, fantje v delovnih kombinezonih od nekdaj niso nobeno presenečenje. In marsikaj iz predmestja se prej ko slej prebije do centra. Kot balkanska narodna glasba. Dvajset let nazaj je delovala v Zalogu, Črnučah, Šentvidu, dandanes jo slišiš v centru Ljubljane. Lahko da je na podoben način letos napočil čas za delovne hlače. Ne nazadnje tudi samooklican gospod Empodium, ilegalni trgovec z oblačili, ki zadnjih dvajset let svojo klientelo zalaga z oblačili znanih znamk po prepolovljenih cenah, pravi, da je letos prodal zaznavno veliko delovnih oblek iz programa znanega proizvajalca bund.

Kaj bi lahko bilo posredi? Pri modnih trendih lahko zemljan dobi tudi vtis, da o njih odloča neki konzilij. Nekakšna uprava za modo. Ki se na zimskem sestanku odloči: »Letos pa sforsirajmo cofke.« In potem dobiš poletje, polno cofkov. Na torbicah, oblekah, majicah. Ali pač ozke moške hlače, kakršne so pred 30 leti veljale za neokusne – potem pa v trgovinah težko najdeš kakršenkoli drugačen model. Modni trendi se zdijo plod zarotništva. Pa ni povsem tako. Če za vice velja misterij, da ne veš, kdo si jih izmišlja ter kdo jih plasira med ljudi, se pri modnih trendih to ve nekoliko bolj.