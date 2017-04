Karl Erjavec je še razmeroma mlad. Mlajši od slabih dveh petin slovenskih volilcev. Toda pred desetletjem je bil predsednik DeSUS mlajši od polovice slovenskih volilcev. In bo, če bodo leta 2026 volitve in bo takrat nemara še ne za pokoj kvalificiran 66-letni Erjavec znova kandidiral, mlajši od približno četrtine volilcev. Drugače rečeno: če bi bil Erjavec leta 2005 star 66 let, bi bila od njega starejša šestina volilcev, leta 2026, ko bo res star 66 let, pa bo od njega starejša dobra četrtina volilcev. Razlika, prevedena v volilno računico, je približno 170.000 oziroma desetina vseh glasov.

Nekaj podobnega velja za Janeza Janšo (letnik 1958) in Mira Cerarja (letnik 1963). Kaj pa, recimo, Luka Mesec, od omenjenih približno tri desetletja mlajši letnik 1987? Na zadnjih državnozborskih volitvah je bil Mesec mlajši od približno 85 odstotkov volilcev. Leta 2026, pri še ne štiridesetih letih, bo mlajši od 68 odstotkov volilcev. Toda! Tudi deset let kasneje, pri Mesečevi polovici stoletja, bo od njega po napovedih slovenskega in evropskega statističnega urada še vedno starejših 60 odstotkov volilcev. In če bo pri Erjavčevih 66 letih četrtina volilcev starejša od njega, naj bi bila leta 2053, ko bo Mesec dosegel to starost, od njega starejša tretjina volilcev.