Danes se je na okrožnem sodišču v Kranju nadaljevalo sojenje obtoženima za smrt male Arine, dveletne jeseniške deklice. Trpinčen otrok je moral prestajati pekel v stanovanju, v katerem je živel z materjo Sando Alibabić in njenim partnerjem Mirzanom Jakupijem. Potem ko je tožilka Tina Lesar v obtožbi razgalila podrobnosti surovega ravnanja in zanemarjanja otroka, ki je na koncu umrl zaradi poškodb glave, je Alibabićeva v zagovoru bremenila Jakupija.

A enako je danes storil Mirzan Jakupi, ki je med drugim izjavil, da se s svojo partnerico ni prepiral in jo je nosil »kot kristal na dlani«. Obenem je povedal, kako brezbrižni so bili do Arine njen oče in sestre, prav tako pa se »ni sekirala« niti Sanda Alibabić, ki jo je kot mater opozarjal, da je treba rešiti položaj otroka. Ob tem je zatrjeval, da sam ni nič grdo ravnal z Arino, ki jo je – čeprav le skrbnik, in ne oče – imel rad »kolikor jo je mogel ob svojih otrocih«.

»Živina« in »pankrt« Toda tožilstvo je Jakupiju pokazalo tudi drugačne dokaze o odnosu do nesrečne deklice. Tako je v sporočilih SMS malo deklico imenoval »živina« in »pankrt«, a zanj to ni kaj zelo posebnega: »Stoka (v prevodu živina) sem kdaj rekel tudi svojim otrokom,« je dejal Jakupi, ki je pojasnil tudi poškodbo deklice z gorečo cigareto oziroma opeklino: »Za to pa sem kriv jaz, ker sva bila z Arino pri mizi in sem kadil ter pustil gorečo cigareto v pepelniku. Nato sem moral na stranišče, otrok pa se je opekel. Ko sem se vrnil, je bila cigareta na tleh, otrok je zavpil, mame ni bilo poleg in sem sam Sandi povedal, da ni nič hujšega…« Pojasnil je še, da je za druge poškodbe izvedel od Sande, ker naj bi otrok udarjal z glavo, eno pa je zaznal tudi sam – buško oziroma oteklino na glavi. »Sanda je rekla, da ji bo dala gor led,« je dejal obtoženi, ki je na večkratno vprašanje, zakaj ob vsem tem ni on odpeljal otroka k zdravniku, odgovoril: »Če ga nista mama oziroma oče, ga jaz kot skrbnik tudi nisem.«