Murray je v drugi polovici marca sporočil, da ga ne bo v Miamiju zaradi poškodbe desnega komolca. »Opravičujem se navijačem, ampak zdaj se osredotočam na to, da bom nared za začetek sezone na pesku.« Toda Škot še ni povsem nared, zato se postavlja vprašanje, ali bo res zaigral že v Monte Carlu, in če, kaj lahko od njega pričakujemo. Trenutno še vedno številka ena na teniški elektronski lestvici – predvsem zaradi slabega začetka sezone Novaka Đokovića – se je sicer nedolgo tega z Rogerjem Federerjem v okviru njegovega sklada pomeril na tretji ekshibicijski dobrodelni tekmi (The Match for Africa).

Škotski tenisač je lansko sezono zaključil z nizom 23 zaporednih zmag, medtem ko je letos izgubil že trikrat; v Indian Wellsu ga je recimo v prvem krogu presenetil Vasek Pospisil. Murray je lahko vesel, da njegovega neposrednega konkurenta za naziv najboljšega v zadnjem času vztrajno premaguje Nick Kyrgios. Avstralec je Đokovića letos premagal že dvakrat, nazadnje prav v Indian Wellsu. Srb je nato zaradi težav s komolcem podobno kot Murray odpovedal nastop v Miamiju, a se že skrbno pripravlja na povratek na prvem peščenem mastersu sezone. Menda mu pri tem pomaga celo Hugh Jackman.

Tennis anyone? And by anyone- I mean you @DjokerNole ! pic.twitter.com/gwOCDbBlK3 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 12, 2017

Bo Nadal osvojil še deseti naslov v Monte Carlu? Rafael Nadal je nazaj, o tem ni dvoma. V kolikor ne bi izjemnega preporoda doživel tudi Federer, bi se lahko Španec že pohvalil z novimi prestižnimi turnirskimi zmagami, med drugim tudi z osvojitvijo 15. kariernega grand slama. Prav v Avstraliji mu je namreč Švicar prizadejal prvi poraz, nato pa ga je premagal še na mastersih v Indian Wellsu in Miamiju, s čimer je dosegel že 91 turnirskih zmag na turneji ATP. Rafa bo sicer branil naslov iz leta 2016, seveda pa se velja spomniti tudi obdobja med letoma 2005 in 2012, ko je prestižni uvod v sezono peska v Monte Carlu osvojil kar osemkrat zapored. Deseto zmagoslavje v Monaku bi bilo videti lepo tudi na papirju. K temu je namreč potrebno pripisati še devet osvojenih odprtih prvenstev v Franciji ter osem turnirjev v Barceloni in sedem v Rimu. Od znamenite zmage v Rimu leta 2005, ko je po maratonskem, peturnem dvoboju premagal takratnega kralja peska Guillerma Corio, je za Nadalom zares dolga in bogata peščena pot, na kateri je osvojil 20 peščenih mastersov, bil na tej podlagi na vrhuncu svoje forme nepremagan na 81 zaporednih dvobojih, na odprtem prvenstvu Francije pa ima malodane popoln izkupiček (97 %).

Na dosegu je Pete Sampras, Federer na odmoru Celo po nedavnih skromnejših sezonah bo letos na pesku branil 2.040 ATP točk, nato pa se že začenja misija Roland-Garros, kjer bi lahko na večni lestvici osvojenih grand slamov prehitel Američana Peta Samprasa. Federer je že napovedal premor vsaj do turnirja v Parizu, do spopada najboljših na pesku pa ni več dolgo. Turnir v mondeni četrti kneževine Monaka se prične 16. aprila.