Naložba v prihodnost Podjetje Rajmax, d.o.o., z večletnim uspešnim delovanjem v slovenskem prostoru velja za sinonim kakovosti in celovitosti storitev proizvodnje in montaže PVC- in ALU-stavbnega pohištva. Kot eni največjih proizvajalcev stavbnega pohištva na Slovenskem svojo ponudbo storitev gradijo na več kot desetletje in pol dolgi tradiciji, ki jim je prinesla bogat nabor strokovnih izkušenj in utrdila uspešno zgodbo kakovostnega domačega proizvajalca in ponudnika stavbnega pohištva. V podjetju Rajmax se zavedajo, da so stroški ogrevanja in ohlajanja iz leta v leto višji, zato njihova ponudba stavbnega pohištva ustreza vedno višjim zahtevam trga po energijsko varčnejših oknih in vratih, hkrati pa ob ogromnih energijskih prihrankih in zaščiti pred vremenskimi vplivi ne žrtvuje kakovosti bivanja, saj omogoča naravno zračenje prostorov. Vse našteto so v podjetju Rajmax združili v oblikovanje najnaprednejše razvojne novosti na področju stavbnega pohištva – inovativnega slovenskega okna Rajmax EcoPasiv NewLine, ki izpolnjuje vse vaše današnje in prihodnje zahteve.

Bodite korak pred drugimi Naša življenja se spreminjajo. Nova tehnologija sega v same temelje našega vsakdana. Pa vendar sama digitalizacija ni dovolj za ustvarjanje ugodnih bivalnih pogojev. Izbira ustreznega in primernega stavbnega pohištva je še vedno poglavitnega pomena za doseg stroškovne učinkovitosti in vrhunske kakovosti bivalnih pogojev. Uspešna pot podjetja Rajmax temelji na nenehnem prilagajanju potrebam trga in vzdrževanju visoke kakovosti storitev, zato ne preseneča, da so v svojem najnovejšem okenskem sistemu združili najmodernejši profilni sistem ter najnovejšo tehnologijo in ustvarili novo okno prihodnosti. Investirajte torej v svojo prihodnost – z oknom EcoPasiv NewLine podjetja Rajmax boste že danes ugodili vsem zahtevam jutrišnjega dne.

Bistvo je očem nevidno Pogled na okno največkrat ne razkrije inovativnih sistemov, ki jih skriva njegova notranjost. Rajmax okno EcoPasiv NewLine zahvaljujoč naprednim razvojnim tehnologijam dosega visoko raven odličnosti na področju sodobne okenske tehnologije. Inovativna večkomorna konstrukcija, tri funkcionalne tesnilne ravni za visoko toplotno in zvočno izolacijo ter prihranek energije, ki zadošča standardom pasivne gradnje, odlična toplotna izolativnost profila z zanesljivo jekleno ojačitvijo, široke možnosti zasteklitve, močnejša protivlomna zaščita in predvsem več fleksibilnosti glede vaših potreb in želja z možnostjo nadgradnje tesnilnosti in izolativnosti … To so le nekateri primeri inovacij, ki jih v svoji notranjosti skriva eleganten dizajn okna EcoPasiv NewLine.

0,95 W/m2K – pametno in enostavno do prihranka energije V pogovoru radi rečemo, da je skrivnost v malenkostih. In res je tako. Pogosto so namreč malenkosti tiste, ki naredijo največjo razliko. Tako je tudi pri toplotni izolativnosti okna, kjer zagotovo velja – manj je več. Visoke toplotno izolativne vrednosti se kažejo v številkah za decimalno vejico, ki kljub navidezni majhnosti pomenijo izredne prihranke energije. Okno EcoPasiv NewLine podjetja Rajmax se ponaša z Uf-vrednostjo 0,95W/m2K, kar pomeni, da je zaradi svoje izjemne toplotne izolativnosti v skladu s smernicami primerno za vgradnjo v pasivne hiše.

Svetloba je življenje Naravna svetloba je eden poglavitnih pogojev udobnega bivanja in tu podjetje Rajmax s pridom upravičuje svoj slogan »Prijetna toplina bivanja«. Privlačnost velikih steklenih površin, ki prinašajo pristen stik z okolico, velik zajem sončne energije in naravno osvetlitev prostorov podjetje Rajmax v svojem inovativnem oknu EcoPasiv NewLine dopolnjuje z izjemno toplotno in zvočno izolativno vrednostjo, veliko odpornostjo proti vremenskim vplivom, brezčasnim videzom ter estetsko in arhitekturno eleganco. Okna EcoPasiv NewLine ponujajo zaščito bivalnih prostorov pred zunanjimi vplivi, obenem pa omogočajo nemoteno uživanje v lepoti odprtih prostorov ter tako zadovoljijo vse vaše današnje in prihodnje potrebe.

Estetika in izolacija z roko v roki Pri Rajmaxu pa niso pozabili niti na vse, ki jim bolj ustreza estetika aluminija, obenem pa se ne želijo odreči visoki tehnološki vrednosti PVC-oken ter visokim standardom toplotne in zvočne izolativnosti – Rajmax okno EcoPasiv NewLine združuje najboljše z obeh svetov. Tehnologija AluClip ponuja napredno kombinacijo materialov po vaši meri. V sistemu ALU-CLIP se elegantna oblika aluminija z ALU-oblogo v tako rekoč neomejeni barvni lestvici spaja z optimalnimi izolacijskimi vrednostmi najsodobnejših PVC-profilov okna EcoPasiv NewLine.

Svetovanje in pravilna montaža Odgovorno ravnanje v odnosu do okolja in nujnost gospodarnega pristopa pri upravljanju energije sta bistveni vodili delovanja podjetja Rajmax. Ravno zato je njihova ponudba prilagojena povpraševanju po energijsko varčnejših oknih. Še tako dobra okna pa lahko obljubljeno učinkovitost izgubijo, če so nepravilno vgrajena. Za pravi izkoristek vrhunskega okna v podjetju Rajmax priporočajo montažo na osnovi energijsko varčnih smernic RAL-montaže, ki jo odlikuje učinkovitejša zatesnitev med okenskim okvirom in okensko odprtino. Pri Rajmaxu pa strankam poleg izdelave, dobave in vgradnje stavbnega pohištva ter zaključnih del okoli oken in vrat ponujajo tudi brezplačne izmere in svetovanje na domu ter tako pripomorejo k pravilni izbiri oken in vrat, skladnih s stavbo in zahtevami visoke kakovosti bivanja in majhnih izgub energije.