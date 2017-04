Betonska opora je pot do ravnine Lastnik je na plastnice postavil tri škarpne nivoje: spodnjega, ki nakazuje vhod v poslovni del; srednjega, ki je v začetku dovozne poti zagrajen s premično ograjo, mimo katere se dostopa do privatnih parkirišč, osebnega vhoda ter vrtnega platoja; in zgornjega, ki zapira mejno parcelo in služi kot temeljni zid montažnih nadstreškov. Ker betonski bloki predstavljajo veliko izstopajočo površino, jih s pomočjo zasajenih plezalk in grmičevja naravno zakrijemo.

Objekti na bivalnem platoju, prilagojeni južni legi Na zgornjo betonsko oporo je naslonjen nadstrešek za tri avtomobile. Nosilna konstrukcija je iz vroče cinkanega jekla, nadgrajena z leseno konstrukcijo, pokrita s folijo ter zaključena s pločevinastimi obrobami in peščeno prodnato streho. V istem stilu sta tudi nadstrešek z letno kuhinjo in lopa v vrtu. Rešitev za nezaželene poglede in močno južno sonce so pravilna prostorska postavitev objekta, zasaditev in senčenje. Senčimo z rastlinami, ki se vzpenjajo po kovinskih vrveh, ter z listopadnimi drevesi. Občutek hlada pa zagotovi tudi večja zelena površina.

Pri zunanji ureditvi se odločimo za naravne materiale Zunanja ureditev je vedno prilagojena ljudem, njihovim aktivnostim in načinu bivanja. V letno kuhinjo in celoten bivalni plato smo v sodelovanju z lastniki vgradili: uporabne površine (nadkriti bivalni, parkirni in vhodni prostor, betonsko-keramična tla, pult, vodno korito, sedežno garnituro, podnice, lopo in omarice za shranjevanje, vodni priključek za zalivanje), naravne površine (travnato ravnico, lesene tlakovce – čoke, kamnite poti, nizke grmovnice in drevesne vrste, prodnato streho) in okrasne površine (bambusno pregrado, vrtno razsvetljavo, lesene ročaje, kamnito steno ter pletene kovinske vrvi). Bivalni plato zaključuje varnostna ograja, ki se odpira proti robnemu gozdu in zaobjema igro tekstur in linij, ki jih izrisujejo les, kovina, beton, trava, prodniki, lubje in rastline. Špela Pavlič Kos, Jože Kos Foto: Center za zunanjo ureditev