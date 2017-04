Ne moremo se odločiti, ali bi imeli samo tuš kabino ali pa tuš kabino in kopalno kad, ki pa naj bi bila večja od dosedanje. Zato vas prosim, če je to mogoče, za nasvet v obeh primerih (bolj se nagibamo k drugi različici). Radi bi ohranili čim večje število dosedanjih kopalniških omaric. Odtoka za WC in vhodnih vrat ni mogoče premikati, za ostale napeljave pa ni problema. Pralni in sušilni stroj morata ostati v kopalnici. Zanima me še, kako obdelati poševni del stropa, ki je zdaj lesen, in kako umestiti osvetljavo. Prazno podstrešje bi bilo mogoče uporabiti. V prilogi vam pošiljam tloris kopalnice z merami in dosedanjo razporeditev opreme. V pričakovanju vašega predloga se vam že vnaprej zahvaljujem. Matej

Odgovor:

Za prenovo vaše kopalnice ste postavili kar nekaj dejstev, ki naj bi jih nujno upoštevali. Glavnino vaših želja sem upoštevala, čisto vseh pa ne. Glede na poševni strop in nizko višino kolenčnega zidu vam predlagam, da ob zidcu postavite suhomontažno mavčno steno debeline približno 20 cm. Zakaj zmanjševati prostor, boste vprašali. S tem pridobite višjo stojno višino pod poševnim stropom in s tem dosti bolj funkcionalno rabo tako stranišča in bideja kot tudi obeh strojev. V steno vgradite in skrijete straniščni kotliček, pralni in sušilni stroj pa vgradite v omaro, segajočo do poševnega stropa.

Tudi sosednja omara naj bo identična in lahko služi za shranjevanje. Na nasprotni steni pa lahko umestite udobno tuš kabino z zastekljenimi stenami in drsnimi vrati. Ob kabini naj bo umivalnik z omaricami. Strop, ki je zdaj lesen opaž, lahko nadomestite z vodoodpornimi mavčnimi ploščami. Svetilke so lahko majhne vgradne. Z večjim številom dosežete prijetno in enakomerno osvetljenost prostora. Če pa vztrajate pri kadi, lahko kopalnico obnovite samo z zamenjavo sanitarnih elementov na že obstoječih pozicijah.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.