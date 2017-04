Vgradne omare morajo biti predvsem uporabne in ponujati racionalne rešitve. Primerna urejenost garderobne omare ali garderobne sobe vam poenostavi življenje. Urejenost in dobra organiziranost pa vodita k prijetnemu bivanju in dobremu počutju.

Popolna preglednost in optimalno shranjevanje

Premišljen izbor razporeditve notranjosti omare zagotavlja popolno preglednost in optimalno shranjevanje. Pred nakupom dobro razmislite, kaj resnično potrebujete. Koliko obešalnih palic in za kakšno dolžino obešanja, katere predale in kako jih razporediti, se odločiti za zračne in pregledne košare, so primernejše navadne ali izvlečne police, kaj bo shranjeno pod stropom in podobno. Pri odločitvah vam bodo pomagali Akronovi strokovnjaki, ki so v 28 letih z vgradnimi omarami in ostalim pohištvom po meri opremili številne domove v Sloveniji in tujini. Tako v spalnicah, predsobah, otroških sobah, mansardah in kabinetih kot tudi v pisarnah in drugih poslovnih prostorih. Zadovoljne stranke se z veseljem vračajo, kar je velika spodbuda za nadaljnji napredek in razvoj. Vsaka Akronova vgradna omara je unikat, saj je kreativno, funkcionalno in estetsko oblikovana po željah in potrebah posameznika. Rešuje prostorske težave ter zagotavlja red in preglednost.