Dejansko bo letos 75 let, kar se je začela prva proizvodnja v Podvelki, na kateri še danes temelji naša trenutna proizvodnja. Kljub tej častitljivi obletnici posebne proslave ne načrtujemo. Se bomo pa še naprej trudili izdelovati objekte najvišje kakovosti in na tak način izkazali spoštovanje vsem, ki so zaslužni, da so naši objekti danes sinonim kakovosti ter tehnološke dovršenosti na področju gradnje lesenih objektov, s katerimi narekujemo trende sodobne, nizkoenergijske in pasivne lesene gradnje.

Čisti dobiček v tej višini so ustvarile družbe poslovnega sistema Marles skupaj. Smo pa tudi v Marles hišah lani beležili rekordno, kar 50-odstotno rast izvoza ter izjemno rast dobička. Zalo smo ponosni, da smo takšno rast in prihodke dosegli izključno z individualno zasnovanimi objekti za najzahtevnejše kupce, za katere smo izvajali izključno nizkoenergijske ter pasivne in aktivne objekte najvišje kakovosti.

Sedež podjetja je v Limbušu v Mariboru, proizvodnjo objektov pa izvajamo v naših proizvodnih obratih v Podvelki ter v Lovrencu na Pohorju. Že lansko leto smo zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet najeli dodatne proizvodne prostore v Mariboru. Se pa trenutno odločamo, kako dodatne prostore zagotoviti na daljši rok, saj povpraševanje po naših objektih že dalj časa nenehno raste.

Zaradi narave dela, ki zajema fizično zahtevno delo montaže na gradbiščih ter težje delo v proizvodnji, zaposlujemo več moških. Sicer je delež žensk v režijskih službah, kjer zaposlujemo visoko izobražen kader, več kot 40-odstoten. In med njimi so arhitektke, diplomirane inženirke lesarstva, inženirke gradbeništva, univerzitetno diplomirane ekonomistke in še nekateri profili z visoko izobrazbo.

Največ objektov prodamo v tujini v Nemčiji, Švici, Avstriji in Italiji. Na trgih Nemčije, Švice in Italije praviloma prodajamo ekskluzivne objekte drznih arhitekturnih oblik, ki so namenjeni premožnejšim kupcem, medtem ko v Avstriji prodajamo večinoma klasično zasnovane objekte, ki jih kupujejo kupci zgornjega srednjega razreda. V vseh primerih gre za kupce, ki so ozaveščeni in so jim poznane vse prednosti bivanja v sodobno zasnovanih in izvedenih lesenih montažnih objektih. Želim poudariti, da v prav vse objekte vgrajujemo identične materiale in k vsem objektom pristopamo z enako industrijsko natančnostjo izdelave, ki so je deležni vsi naši kupci, tako v tujini kot tudi doma.

Kot dober primer lahko izpostavimo prostorno enodružinsko hišo MODERN s sodobno arhitekturno zasnovo, ki predstavlja odlično kombinacijo funkcionalnosti, estetike in kakovosti. Njena stanovanjska površina obsega 158 kvadratnih metrov bruto izredno funkcionalno in razgibano razporejenih prostorov. Arhitekt je namreč zasnoval prostorno in svetlo hišo z večjimi odprtimi in zračnimi prostori. Cena hiše v visokoučinkovitem nizkoenergijskem sistemu zanaša 127.990 evrov na ključ, vanjo je zajeta izvedba hiše od temeljne plošče naprej z visokokakovostnimi materiali, toplotno črpalko in talnim gretjem. V ceno je vključena tudi izdelava celotne projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Lani smo izdelali več kot 200 objektov. Največ je bilo prav individualno zasnovanih, saj smo praktično vse prilagodili željam naših kupcev.

Mobilni leseni dom ima masivno leseno konstrukcijo s polnili toplotne izolacije, ki omogočajo izjemno energijsko učinkovitost objekta. Celoten objekt je samonosna konstrukcija, ki se jo samostojno transportira in v enem kosu postavi na lokaciji montaže – z že vgrajeno kuhinjo in kopalnico – in je vseljiv v nekaj urah po dostavi na lokacijo. Trenutno je cena dobrih 65 kvadratnih metrov bruto velikega objekta manj kot 75.000 evrov, vanj pa sta vgrajena talno ogrevanje in toplotna črpalka, objekt je obdelan izključno z materiali visoke kakovosti. Če v tak objekt namesto toplotne črpalke vgradimo inverterske klimatske naprave, je cena manj kot 68.000 evrov. Zanimanje za objekt je izjemno, največ realizacije je v tujini.

Veliko vlagamo v zasnovo dovršenih konstrukcijskih rešitev ter v sodobne in funkcionalne arhitekturne rešitve. Največ razvojnega dela pa se nanaša na snovanje in piljenje detajlov, s katerimi izvajamo vgradnjo in implementacijo sodobnih tehnoloških sistemov in sklopov, ki služijo karseda udobni uporabi objekta ter nudijo njihovim uporabnikom maksimalno udobnost. Gre za pametne sisteme upravljanja objektov, prezračevanja, zagotavljanja udobne energetske bilance.

Na področju tehnologije se bo nadaljeval trend uporabe okolju in ljudem prijaznih materialov, ki bodo hkrati zagotavljali izjemno energijsko varčnost izvedenih objektov. Kar pa se tiče arhitekture, bodo prevladovale drzne arhitekturne rešitve, saj si ljudje vse bolj želijo dom, ki že na zunaj izkazuje njihovo individualnost in osebni življenjski slog.

Mislim, da je postala več kot to. Prepoznavno je namreč postalo dejstvo, da je lesena montažna gradnja trajna rešitev, ki zagotavlja hitrost izvedbe, visoko udobje bivanja ter nizke stroške uporabe objekta. Vse to dandanes nadgrajujemo z drznimi in inovativnimi arhitekturnimi rešitvami.

Žal ne. Živim namreč v objektu, ki je bil zgrajen še pred mojo zaposlitvijo v Marlesu. Če bi se za gradnjo odločal danes, pa bi bila moja izbira jasna. Marles!