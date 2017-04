Predstavljamo Husqvarnin Automower 310; samodejno kosilnico, ki je namenjena za površine okrog 1000 m2. Model 310 je Husqvarnin drugi najmanjši model, a prvi, ki vozi po štirih kolesih. Dve pogonski kolesi in dve obračalni so pomembna razlika v primerjavi z obračanjem na enem kolesu, ko je na neravnem terenu hitreje prišlo do zagozdenja. Automower 310 torej vozi in kosi kot veliki; tako so nam vsaj obljubili pri Husqvarni. Mi smo ga preizkusili na ravnem, a kompleksnem poligonu. Večino od približno 1500 m2 velike travne površine je predstavljal velik sklenjen travnik brez ovir, preostanek pa kompleksna zbirka grmov, dreves, skulptur in ozkih prehodov.

Enostaven princip košnje z veliko detajli Robotske kosilnice so samostojne naprave, ki za travo skrbijo praktično brez lastnikovega posredovanja. S polnilne postaje se same odpravijo na košnjo, ki je omejena z na tla pritrjeno žico. Po tem območju se kosilnica giblje v naključnem vzorcu, ko pa se bliža konec moči baterije, se sama vrne na polnilno postajo. Izmenjavanje košnje in polnjenja nadaljuje skozi ves dan in vso noč – če tako izberemo v časovniku v nastavitvah naprave, kjer poleg intervalov dela nastavljamo še varnostne parametre, načine izvoza s polnilne postaje, načine košnje in še cel kup malenkosti. Automower je tiha naprava, ki tudi s košnjo ponoči ne moti. Na naši površini je kosila približno eno uro, potem pa se je za prav toliko časa vrnila na polnilno postajo. S stalnimi izvozi naprava zagotovi enoten videz trave, ki je vedno pokošena na idealno višino. S tremi gibljivimi kovinskimi nožki (ostre ploščice, velike približno 3 x 2 cm) ob vsakem prehodu pokosi približno milimeter trave. Tudi kadar s časovnikom močno omejimo delovni interval (na primer samo dopoldne med tednom), ima robotska kosilnica (ob upoštevanju priporočene velikosti površine) še vedno dovolj časa, da poskrbi za košnjo. Robotske kosilnice neupravičeno razumemo kot naprave za košnjo po ravnini. Na lanskem testu smo spoznali, da jih tudi večji klanci ne ustavijo, če imajo pod klancem dovolj ravnine za obračanje. Automower 310 lahko kosi do naklona 22°, bolj kot strmina pa ga moti neizravnan teren z jamami in krtinami.

Kakovostno nameščena kosilnica zamenja kosca Najpomembnejši pogoj za učinkovito košnjo z robotsko kosilnico je ustrezna namestitev. Ta ni zahtevna, a vam bo zaradi nekaterih specifik na kompleksni površini vzela tudi do pet ur. Pomembna je pravilna izbira lokacije polnilne postaje, nato moramo okrog območja in ovir razviti omejevalni kabel, ga ustrezno pritrditi s klini in do najbolj oddaljenega predela potegniti še vodilno žico. Delo je nekoliko zamudno, a ni fizično naporno, pa tudi posebnega miselnega oreha ne predstavlja. V priloženih navodilih najdemo odgovore na vsa vprašanja, ki jih ima novi uporabnik, skrajšana različica pa v obliki brošure pojasni celoten princip delovanja robotske kosilnice in njeno namestitev. Osnovno namestitev bi torej morali opraviti v enem nestresnem dopoldnevu, v naslednjih dneh pa moramo ponavadi z nekaj manjšimi posredovanji popraviti kakšno napako.

Montaža bo opravljena tudi brez izkušenj Naša glavna napaka je bila preveč napeta mejna žica, ki se je med končnim pritrjevanjem s klini (na približno 30 cm) še bolj napela. Za udobnejše delo bi je lahko žrtvovali še kakšen meter ter jo napeljali bolj ohlapno. Zgodi se tudi, da z mejnim kablom naredimo preoster kot, ga položimo na neprimerni razdalji od gredice ali roba trave in podobno, kar pa razumemo kot manjše poporodne motnje, ki nas niso motile. Komplete za namestitev ponuja Husqvarna ločeno v treh velikostih, kjer primernega izberemo glede na velikost in kompleksnost površine. Mi smo uporabili komplet L, ki poleg sponk in priključkov vsebuje 400 metrov mejnega kabla in 600 klinov. Ob prvem srečanju z robotsko kosilnico vam bo namestitev vzela nekoliko več časa, vendar pa menimo, da lahko s poznavanjem domačega terena in upoštevanjem navodil robotsko kosilnico sami brez dvoma namestimo tako, da je njena košnja stoodstotna. Prodajalci robotskih kosilnic kot dodatno storitev ponujajo tudi montažo kosilnice, ki se nam zdi smiselna predvsem pri zelo kompleksnih travnikih. Svetujemo pa, da v procesu izbire modela robotske kosilnice prodajalcu čimbolj natančno predstavite teren, ki bi ga radi kosili. Skice površine in fotografije so v procesu izbire modela nujne, priporočamo tudi terenski ogled s prodajalcem.

Varna naprava, ki pazi na drevesa in rože Preden travo popolnoma prepustimo v oskrbo Automowerju, je treba poskrbeti še za fizične ovire tam, kjer gredic z zanko nismo izločili iz območja košnje. Že nizka ovira iz kamenja prepreči dostop kosilnice, saj se ob trku z oviro vzvratno umakne in spremeni smer košnje. Trk je nežen, zato tudi mlajša drevesa v sadovnjaku ne bodo dobila poškodb. Možnosti za nesrečo ni niti, če se kosilnica zaleti v človeka. Druga možnost za določitev nepokošenega otoka pa je postavitev zanke z mejnim kablom. Rešitev je elegantna, a pri tem porabimo precej mejnega kabla, sploh če je izločeno območje bolj oddaljeno od roba košene površine. Po zaključku namestitve so možni tudi posegi v območje, zato ni strahu, kaj narediti, če se odločimo zasaditi nov grm ali rože. Žico lahko daljšamo, krajšamo in dodajamo zanke okrog novega rastja. Pri takšnih posegih moramo mejni kabel izkopati in prerezati, nato pa z elektrikarskimi spojkami pripojiti nov kos kabla. Če ne uporabimo originalnih husqvarniih spojk, ki z lubrikantom ščitijo kable pred vlago, moramo spoj dobro zaščititi. Mejna zanka naj bi bila prerezana zgolj na točki, kjer se nanjo priključi vodilni kabel. Takšni spoji so zato šibek člen v zanki in v idealnih primerih naj bi jih bilo v naši inštalaciji čim manj.